La Cour suprême étend la règle d’immigration pandémique de l’ère Trump pour permettre des expulsions plus rapides

Des migrants demandeurs d’asile d’Amérique centrale sont assis à côté d’un véhicule qui a été arrêté par la police après avoir traversé le Rio Grande jusqu’à Eagle Pass, Texas, depuis le Mexique le long de la US Route 90, à Hondo, Texas, États-Unis, le 1er juin 2022.

La Cour suprême a décidé mardi de maintenir en place une règle controversée de l’ère Trump qui permet aux responsables des douanes et de la patrouille frontalière d’expulser les migrants à la frontière sud des États-Unis en tant que mesure de santé publique en réponse à la pandémie.

Le juge en chef de la Cour suprême, John Roberts, a temporairement empêché l’administration Biden plus tôt ce mois-ci de mettre fin à la politique controversée, appelée Titre 42.

Plus de 2 millions de personnes ont été expulsées à la frontière sud dans le cadre de cette politique depuis 2020.

En novembre, un tribunal de district fédéral de DC avait ordonné au département de la Sécurité intérieure de mettre fin à la politique le 21 décembre, critiquant les expulsions comme arbitraires. Mais les États dirigés par les républicains sont intervenus dans l’affaire et ont réussi à demander à la Cour suprême la semaine dernière de bloquer cette décision du tribunal inférieur.

La politique d’expulsion est née avec l’administration Trump. En mars 2020, les Centers for Disease Control and Prevention ont utilisé une disposition de la loi sur les services de santé publique, ou titre 42, pour interdire aux migrants de se rendre aux États-Unis depuis le Mexique ou le Canada en raison du risque qu’ils propagent le Covid. La politique d’expulsion est souvent simplement appelée Titre 42.

Mais des groupes de défense des droits de l’homme et des dizaines d’experts de la santé ont vivement critiqué cette politique comme un moyen pour le gouvernement fédéral de procéder à des expulsions massives arbitraires à la frontière sud des États-Unis sous couvert de santé publique.

L’administration Biden a poursuivi la politique jusqu’en avril 2022, date à laquelle le CDC a déclaré qu’il n’était plus nécessaire d’empêcher la propagation de Covid. Le CDC et le DHS avaient prévu que la politique se termine en mai, mais les États républicains ont intenté une action en justice et obtenu qu’un tribunal fédéral de Louisiane empêche l’administration Biden de mettre fin aux expulsions à ce moment-là également.

Les républicains et certains démocrates affirment que mettre fin à la politique entraînera une augmentation importante de la migration à la frontière sud, que les communautés ne sont pas équipées pour gérer. El Paso, au Texas, a déclaré samedi l’état d’urgence en réponse à une récente augmentation du nombre de migrants traversant la frontière.