La Cour suprême est-elle sur le point de renverser les lois électorales américaines ?

Des mémoires d’Amicus ont afflué, y compris de la part de juristes conservateurs qui, rompant avec les partisans de la théorie des législatures d’État indépendantes, ont déclaré que le cas des législateurs républicains était enraciné dans une mauvaise loi et une lecture biaisée de l’histoire. D’autres ont fait valoir que les juges se retrouveraient de plus en plus entraînés dans de petites querelles politiques si les législateurs de la Caroline du Nord réussissaient. L’administration Biden a averti qu’un cas mal décidé «semerait le chaos dans l’administration des élections à travers le pays», confrontant les électeurs à un ensemble de règles pour les élections des États et à un autre pour le Congrès et la présidence.

Entrant dans les plaidoiries de cette semaine, au moins trois juges, Samuel Alito, Neil Gorsuch et Clarence Thomas, avaient exprimé leur sympathie pour la position du Parti républicain, mais les opinions des trois autres conservateurs du tribunal étaient moins claires. Ainsi, mercredi, Neal Katyal, un ancien solliciteur général par intérim représentant des groupes qui s’opposent à la doctrine, a proposé un compromis : que la Cour suprême établisse une norme « exorbitante » avant d’annuler ses homologues étatiques. “C’est l’ultime affront à la souveraineté d’un État”, a-t-il déclaré, “de dire que son propre tribunal d’État s’est trompé”.

Il peut être hasardeux de deviner ce que fera la Cour suprême. Mais comme Adam Liptak, le correspondant juridique en chef du New York Times, l’a noté dans notre discussion, une majorité de juges pourraient être prêts à apporter de grands changements au fonctionnement de la démocratie américaine.

Voici quelques points remarquables de ma conversation avec Liptak :

Il m’a semblé que six juges étaient sceptiques quant à l’argument selon lequel les législatures des États ne peuvent pas être liées par les tribunaux des États lorsqu’il s’agit d’élections fédérales. En gros, tout le monde sauf Alito, Gorsuch et Thomas. Est-ce que ça sonne bien?

C’est une façon de le dire, et ce n’est pas faux. Il ne semblait pas y avoir de majorité prête à adopter la version la plus extrême d’une théorie qui empêcherait les tribunaux des États de revoir les lois des États concernant les élections fédérales en vertu de leurs propres constitutions.

Mais une majorité de la Cour semblait prête à franchir ce qui serait encore un grand pas : laisser les tribunaux fédéraux remettre en question les décisions des États sur la loi des États dans au moins certains cas où des élections fédérales sont en cause.

De nombreux groupes libéraux ont paniqué que la Cour suprême se saisisse de cette affaire. L’essentiel de leur préoccupation était qu’une majorité conservatrice rejetterait des décennies de loi électorale établie et priverait les tribunaux des États de leur capacité à vérifier ce qu’ils considèrent comme un grand nombre de lois dangereuses et antidémocratiques émanant des législatures des États contrôlées par les républicains. D’après ce que vous avez entendu, y a-t-il encore des raisons pour qu’ils s’inquiètent ? Ou cette peur était-elle exagérée ?