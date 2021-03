Le juge Brett Kavanaugh arrive à l’inauguration du président élu américain Joe Biden sur le front ouest du Capitole américain le 20 janvier 2021, à Washington, DC. | Gagnez McNamee / Getty Images

Des avocats conservateurs ont tiré pour la lune dans Cedar Point Nursery v. Hassid. Ils en ont probablement trop demandé.

Trois fils quelque peu contradictoires se dégagent de l’argumentation de la Cour suprême dans Pépinière Cedar Point c.Hassid le lundi.

La première est qu’il y a presque certainement cinq juges – et il peut y en avoir jusqu’à neuf – qui croient que la réglementation californienne pro-syndicale en cause dans Point de cèdre est inconstitutionnel. Ce règlement permet aux organisateurs syndicaux d’entrer sur les chantiers agricoles quelques heures par jour, et pendant environ un tiers de l’année, afin d’essayer de convaincre ces travailleurs de se syndiquer.

Le deuxième fil est que plusieurs membres conservateurs de la Cour – le juge Brett Kavanaugh a été particulièrement franc sur ce point – ont semblé déconcertés par les arguments radicaux avancés par les plaignants dans Point de cèdre. Dans leurs mémoires, ces plaignants ont suggéré que la Constitution leur confère un droit général «d’exclure les personnes indésirables de la propriété privée» – un droit qui, s’il était poussé à son extrême logique, pourrait empêcher les inspecteurs de la santé d’inspecter les restaurants pour s’assurer qu’ils sont sûrs ( l’avocat des plaignants, Joshua Thompson, a désavoué la forme la plus forte de son argument presque immédiatement après avoir été interrogé à ce sujet).

Le troisième fil est qu’il n’est pas tout à fait clair à quel point tout cela compte. Point de cèdre découle de la «clause de prélèvement» du cinquième amendement, qui prévoit que la propriété privée ne doit pas «être prise pour un usage public, sans juste compensation». Ainsi, si les plaignants l’emportent, ils n’obtiennent pas le droit d’exclure les organisateurs syndicaux de leur propriété, mais simplement le droit d’être indemnisés.

Plusieurs juges conservateurs, dont le juge en chef John Roberts, le juge Clarence Thomas et la juge Amy Coney Barrett, ont demandé à quel point les propriétaires fonciers devraient recevoir s’ils gagnaient leur cause – et Barrett a suggéré à un moment donné que le montant pourrait être aussi bas que 50 $.

Alors, alors que le Point de cèdre les plaignants ont demandé à la Cour de révolutionner la loi américaine sur les droits de propriété, donnant potentiellement aux propriétaires fonciers une large immunité contre un large éventail de lois, plusieurs membres de la Cour ont semblé décontenancés par les implications d’une telle révolution. Point de cèdre pourrait très bien se terminer par de mauvaises nouvelles pour les syndicats de travailleurs agricoles de Californie. Mais cela semble moins susceptible de se terminer par une catastrophe pour eux – ou pour la réglementation gouvernementale de l’utilisation des terres en général.

Le Point de cèdre les plaignants ont demandé un changement radical de la loi américaine sur les droits de propriété

La réglementation californienne en cause dans cette affaire permet aux organisateurs d’entrer sur un chantier et de parler aux travailleurs agricoles jusqu’à trois heures non consécutives par jour – l’heure avant le début du travail, l’heure après la fin du travail et la pause déjeuner des travailleurs. Un syndicat doit aviser à la fois le gouvernement et l’employeur avant d’invoquer ce droit, et il ne peut pénétrer sur un chantier particulier que pendant 30 jours à la fois – bien qu’il puisse également invoquer ce droit jusqu’à quatre fois par an.

Ainsi, les organisateurs syndicaux sont autorisés sur un chantier pendant un maximum de 120 jours par an, et seulement pour un total de trois heures par jour.

Comme l’ont souligné Kavanaugh et la juge Sonia Sotomayor, il y a un argument très fort selon lequel ce règlement va trop loin sous la décision de la Cour suprême dans NLRB c.Babcock & Wilcox Co. (1956). Babcock a établi que les propriétaires d’entreprise peuvent exclure les organisateurs syndicaux de leur propriété «si des efforts raisonnables du syndicat par le biais d’autres canaux de communication disponibles lui permettent de transmettre son message aux employés».

Ainsi, si les syndicats de travailleurs agricoles peuvent raisonnablement approcher les travailleurs agricoles lorsqu’ils ne sont pas au travail, la réglementation californienne peut aller trop loin et ainsi violer la clause de prélèvement.

Plutôt que de faire cet argument très simple, cependant, le Point de cèdre les plaignants, qui sont représentés par un atelier de litige idéologiquement conservateur appelé la Pacific Legal Foundation, ont demandé à la Cour de transformer la loi régissant les droits de propriété.

La loi actuelle fait la distinction entre «per se », qui impliquent des intrusions inhabituellement graves sur la propriété privée et sont traitées avec un scepticisme particulier par les tribunaux, et des intrusions plus légères sur les droits de propriété qui sont moins susceptibles de prévaloir devant les tribunaux. Très peu de cas sont considérés comme des recettes en soi. Selon les précédents existants, une loi ne compte pas comme une prise en soi à moins qu’elle ne prive un propriétaire de «toute utilisation économiquement avantageuse ou productive» de sa propriété, ou ne soumette le propriétaire à une «occupation physique permanente» de sa terre.

Les plaignants ont fait valoir que la réglementation californienne équivaut à une prise en soi, car elle donne aux syndicats un droit permanent d’entrer dans la propriété privée, même si ces syndicats ne peuvent pas exercer ce droit à tout moment.

Cet argument pose de nombreux problèmes, dont l’un est qu’il existe de nombreuses lois obligeant les entreprises à autoriser les inspecteurs de la santé et de la sécurité à inspecter leurs opérations. Un autre est qu’il existe des lois remontant aux années 1600 permettant aux particuliers d’entrer temporairement dans la propriété d’autrui.

Lorsque Thompson a commencé son argumentation, le juge en chef Roberts lui a rapidement demandé si la règle proposée par Thompson pouvait entraîner des inspections de santé et de sécurité, et l’avocat a admis que les fonctionnaires devraient être autorisés à pénétrer sur des terres privées. La question était de savoir si une règle différente devrait s’appliquer aux particuliers autorisés à pénétrer sur la propriété d’une entreprise.

Mais même avec cette concession, l’argument de Thompson a fini par soulever une série de difficultés. Comment un tribunal devrait-il déterminer la portée des droits de propriété d’un individu, et ces droits sont-ils établis par la loi de l’État, par la compréhension originale de la Clause de prélèvement ou par autre chose? Le gouvernement pourrait-il engager une entreprise privée pour effectuer des inspections de santé et de sécurité? Et, plus important encore, comment Thompson contournera-t-il la décision de la Cour en Babcock, qui a statué que les organisateurs syndicaux sont autorisés sur la propriété privée – au moins une partie du temps?

En fin de compte, ces questions difficiles ont exaspéré le juge Kavanaugh et il semblait vouloir prendre le Point de cèdre les arguments les plus radicaux des plaignants.

«Je suis un peu mystifié par certains des arguments ici», a déclaré Kavanaugh à Thompson. Le Point de cèdre les plaignants, selon Kavanaugh, «nous demandent de réinventer la roue». Et il n’est pas nécessaire de le faire lorsque la Cour a déjà «décidé en 1956 comment concilier droits syndicaux et droits de propriété» lorsqu’elle a rendu son Babcock décision.

Ce n’est pas nécessairement une bonne nouvelle pour les syndicats de travailleurs agricoles ou pour l’État de Californie, car Kavanaugh a également suggéré que la réglementation de l’État enfreignait Babcock. Donc, d’ailleurs, Sotomayor, qui est probablement le membre le plus libéral de la Cour.

Mais le fait que le conservateur Kavanaugh ait semblé désireux de réduire cette affaire à une simple application d’un précédent juridique vieux de 65 ans suggère que la Pacific Legal Foundation est peu susceptible de réaliser la révolution qu’elle recherchait. Thompson est venu à la Cour suprême avec une proposition radicale, a immédiatement commencé à y ajouter des mises en garde lorsqu’il a été confronté à certaines des implications potentielles de cette proposition, et a finalement été frappé par les questions d’une justice «mystifiée» qui ne comprenait pas pourquoi le Point de cèdre les plaignants n’ont pas simplement accepté la plus petite victoire qu’ils auraient pu remporter sous Babcock.

Alors que la Cour suprême avance à droite, les avocats conservateurs risquent de perdre un bon nombre d’affaires parce qu’ils

Le Point de cèdre les plaignants pouvaient encore gagner leur cause – Kavanaugh, en particulier, semblait prêt à leur donner une victoire sous Babcock. Cependant, si cela se produit, il faudrait encore une autre série de litiges pour déterminer combien d’argent est en jeu dans l’affaire. Et, si la suggestion de Barrett selon laquelle les propriétaires agricoles pourraient n’avoir droit qu’à quelque chose comme 50 $ l’emporte finalement, le Point de cèdre la victoire des plaignants pourrait s’avérer assez creuse.

Cela peut sembler surprenant, car six des neuf sièges de la Cour suprême sont désormais occupés par des personnes nommées par les républicains, et la Cour est probablement plus conservatrice aujourd’hui qu’elle ne l’a été depuis les années 1930. Mais, comme je l’ai écrit en juillet dernier après que la Cour a conclu un mandat étonnamment libéral, les libéraux peuvent s’attendre à gagner de nombreuses affaires devant un tribunal conservateur, car les avocats conservateurs auront tendance à présenter des revendications plus agressives à mesure que la Cour avancera vers la droite:

Comme Brendan Nyhan, professeur de gouvernement au Dartmouth College, l’écrivait en 2015 – la dernière fois que la Cour avait un terme étonnamment libéral – «les décisions récentes de la Cour peuvent refléter un changement dans les affaires examinées par la Cour plutôt qu’un changement dans la préférences des juges. Lorsque la Cour se déplace vers la droite, les avocats conservateurs sont plus susceptibles de porter des affaires douteuses – et les législateurs conservateurs sont plus susceptibles de promulguer des lois de constitutionnalité douteuse – parce qu’ils croient qu’une Cour idéologiquement sympathique est susceptible de trancher en leur faveur. Les avocats libéraux, quant à eux, seront plus susceptibles d’éviter la Cour fédérale à moins d’être sûrs que leurs arguments sont clairs. En conséquence, la Cour suprême aura tendance à entendre des revendications plus faibles des conservateurs et des revendications plus fortes des libéraux.

Reste à voir ce que la Cour décide réellement en Point de cèdre. Certains membres du flanc droit de la Cour, en particulier le juge Neil Gorsuch, ont semblé sympathiques à la Point de cèdre les arguments les plus radicaux des plaignants. Peut-être que Gorsuch convaincra quatre de ses collègues de l’accompagner.

Cependant, après l’argument de lundi, il semble plus probable que quelque chose de similaire à l’opinion de Kavanaugh prévaudra et que la révolution de la Pacific Legal Foundation devra, à tout le moins, attendre. Si cela se produit, ce sera probablement parce que les avocats conservateurs en ont trop demandé, même à cette Cour suprême.