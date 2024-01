La Cour suprême envisagera d’annuler la condamnation pour meurtre de Richard Glossip en Oklahoma

La Cour suprême entendra l’appel du condamné à mort de l’Oklahoma, Richard Glossip, qui a fermement clamé son innocence et déjoué les multiples tentatives de l’État de l’exécuter.

Glossip a été condamné en 1997 pour meurtre contre rémunération du propriétaire du motel où il travaillait.

L’affaire ne sera débattue qu’à l’automne.

Glossip bénéficie désormais du soutien du procureur général républicain de l’État, Gentner Drummond, qui affirme que la vie de Glossip devrait être épargnée parce qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable.

“La confiance du public dans la peine de mort requiert le plus haut niveau de fiabilité, il est donc approprié que la Cour suprême des États-Unis examine cette affaire”, a déclaré Drummond dans un communiqué lundi. “En tant que conseiller juridique en chef de l’Oklahoma, je continuerai à me battre pour garantir que justice soit rendue dans cette affaire et dans toutes les autres.”

John Mills, avocat de Glossip, a déclaré que son client était innocent. « Il n’a aucun antécédent criminel, aucun antécédent de mauvaise conduite pendant toute sa détention, et a clamé son innocence tout au long d’un quart de siècle dans le couloir de la mort, à tort. Il est temps – il est temps – que son cauchemar se termine », a déclaré Mills dans un communiqué.

La Cour suprême a bloqué la dernière tentative d’exécution de Glossip début mai.

Malgré les doutes de Drummond concernant le procès, une cour d’appel de l’Oklahoma a confirmé la condamnation de Glossip, et la commission des grâces et des libérations conditionnelles de l’État s’est retrouvée dans l’impasse lors d’un vote en faveur de sa grâce.

Mais Drummond a également déclaré qu’il ne croyait pas que Glossip soit innocent du meurtre pour compte d’autrui de son ancien patron, Barry Van Treese, en 1997. Un autre homme, Justin Sneed, a admis avoir volé et tué Van Treese après que Glossip ait promis de le payer. 10 000 $. Sneed a été condamné à perpétuité en échange de son témoignage et a été le témoin clé contre Glossip.

Deux enquêtes indépendantes distinctes ont révélé des problèmes dans le dossier de l’accusation.

Drummond a déclaré que Sneed avait menti à la barre des témoins au sujet de son état psychiatrique et de la raison pour laquelle il prenait du lithium, un médicament stabilisateur de l’humeur, et que les procureurs savaient que Sneed mentait.

De plus, des preuves ont été détruites, a déclaré Drummond.

Certains législateurs républicains favorables à la peine de mort ont rejoint le chœur croissant des partisans de Glossip qui cherchent à annuler sa condamnation.

Le cas de Glossip a déjà été porté devant la Cour suprême. Il a bénéficié d’un sursis en 2015, bien que le tribunal ait ensuite statué à 5 voix contre 4 contre lui dans une affaire impliquant les drogues utilisées lors d’exécutions mortelles.

Glossip n’était qu’à quelques heures d’être exécuté à trois reprises. Sa dernière exécution prévue, en septembre 2015, a été interrompue quelques instants seulement avant qu’il ne soit conduit à la chambre de la mort lorsque les responsables de la prison ont réalisé qu’ils avaient reçu la mauvaise drogue mortelle. Cette confusion a contribué à provoquer un moratoire de près de sept ans sur la peine de mort en Oklahoma.

Le cas de Glossip a attiré l’attention internationale après que l’actrice Susan Sarandon – qui a remporté un Oscar pour son interprétation de l’opposante à la peine de mort, sœur Helen Prejean dans le film « Dead Man Walking » de 1995 – a défendu sa cause dans la vraie vie. Prejean elle-même a été la conseillère spirituelle de Glossip et lui a fréquemment rendu visite en prison. Son cas a également été présenté dans le film documentaire de 2017 « Killing Richard Glossip ».

Il est extrêmement rare qu’un procureur s’oppose à l’exécution d’un condamné à mort. Dans une situation similaire à celle de Glossip il y a un an, les juges ont ordonné à une cour d’appel du Texas de réexaminer le cas d’un condamné à mort qui bénéficiait également du soutien des procureurs. Le détenu, Areli Escobar, avait été reconnu coupable et condamné à mort sur la base de preuves médico-légales qu’un juge a par la suite jugées erronées.

Mais la Cour d’appel pénale du Texas a annulé l’ordonnance du juge ordonnant un nouveau procès, même si le procureur nouvellement élu du comté de Travis, au Texas, ne soutenait plus la condamnation. Lorsqu’Escobar a fait appel devant la Cour suprême, le procureur a soutenu sa candidature. Escobar ne risquait pas d’être exécuté de manière imminente.

La Cour suprême entendra le cas de Glossip avec seulement huit juges. Le juge Neil Gorsuch n’y participe pas, probablement parce qu’il a été impliqué plus tôt dans l’affaire, alors qu’il était juge à la cour d’appel.

La Haute Cour examinait l’appel de Glossip depuis fin septembre. La raison du retard dans l’action n’est pas claire.

