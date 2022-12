La Cour suprême entendra une affaire qui pourrait transformer les élections fédérales

Le juge Brett M. Kavanaugh a convenu que la question était importante. “Le problème est presque certain de continuer à se poser jusqu’à ce que le tribunal le résolve définitivement”, a-t-il écrit.

Ces déclarations faisaient écho à des déclarations similaires dans des avis rendus en octobre 2020.

“Les dispositions de la Constitution fédérale conférant aux législatures des États, et non aux tribunaux des États, le pouvoir d’établir des règles régissant les élections fédérales n’auraient aucun sens si un tribunal d’État pouvait passer outre les règles adoptées par la législature simplement en affirmant qu’une disposition constitutionnelle de l’État donnait aux tribunaux le pouvoir d’établir les règles qu’il juge appropriées pour la conduite d’élections équitables », a écrit le juge Alito, rejoint par les juges Gorsuch et Thomas, dans un communiqué lorsque le tribunal a refusé d’accélérer l’examen de la question de savoir si la Cour suprême de Pennsylvanie pouvait modifier les délais. pour les votes par correspondance fixés par le législateur.

Dans le même ordre d’idées, le juge Gorsuch, rejoint par le juge Kavanaugh, a écrit dans une opinion concordante que “la Constitution prévoit que les législatures des États – pas les juges fédéraux, pas les juges des États, pas les gouverneurs des États, pas les autres fonctionnaires de l’État – assument la responsabilité principale de l’organisation des élections règles.”

La Cour suprême a accepté en juin d’entendre l’affaire de la Caroline du Nord sur le fond.

Certains des précédents de la Cour tendent à saper la théorie de la législature indépendante de l’État.

Lorsque le tribunal a fermé les portes des tribunaux fédéraux aux allégations de gerrymandering partisan dans Rucho c. Cause commune en 2019, le juge en chef John G. Roberts Jr., écrivant pour les cinq membres les plus conservateurs du tribunal, a déclaré que les tribunaux des États pourraient continuer à entendre de tels cas – y compris dans le contexte du redécoupage du Congrès.

“Notre conclusion ne tolère pas le gerrymandering partisan excessif”, a-t-il écrit. «Notre conclusion ne condamne pas non plus les plaintes concernant le districting à faire écho dans le vide. Les États, par exemple, s’attaquent activement à la question sur plusieurs fronts.

Semblant anticiper et rejeter la théorie de la législature indépendante des États, il a écrit que « les dispositions des lois et des constitutions des États peuvent fournir des normes et des orientations à appliquer par les tribunaux des États ».