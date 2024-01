La Cour suprême entendra une affaire qui pourrait renverser le précédent clé de Chevron

La Cour suprême entendra mercredi des arguments sur l’opportunité d’annuler un précédent clé, qui a donné du pouvoir aux agences exécutives et frustré les groupes d’entreprises hostiles à la réglementation gouvernementale.

Le tribunal, qui a rejeté ces dernières années les précédents en matière d’avortement et d’action positive et a annulé les réglementations traitant du changement climatique, des prêts étudiants et des vaccins contre le coronavirus, examine le sort d’une doctrine fondamentale du droit administratif appelée déférence de Chevron.

La doctrine tire son nom d’une décision de 1984, Chevron c. Conseil de défense des ressources naturelles, l’une des affaires les plus citées du droit américain. Son rejet pourrait menacer les réglementations dans d’innombrables domaines, notamment l’environnement, les soins de santé, la sécurité des consommateurs, l’énergie nucléaire et les programmes d’avantages sociaux du gouvernement. Cela transférerait également le pouvoir des agences au Congrès et aux tribunaux.

« Annuler Chevron », a écrit la solliciteure générale Elizabeth B. Prelogar dans un mémoire à la Cour suprême défendant la doctrine, « serait un choc convulsif pour le système juridique ».