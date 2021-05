La Cour suprême entendra une affaire d’avortement qui pourrait annuler Roe c.Wade

La Cour suprême a annoncé lundi qu’elle entendrait Organisation pour la santé des femmes Dobbs c.Jackson, une contestation d’une loi du Mississippi qui interdit presque tous les avortements après la 15e semaine de grossesse. Cela signifie que Dobbs sera la première affaire d’avortement à être pleinement informée et débattue devant la Cour suprême depuis la confirmation de la juge Amy Coney Barrett en octobre dernier.

Barrett est une opposante ouverte à l’avortement, et elle a rejoint un tribunal qui avait presque certainement déjà cinq voix pour annuler le droit à l’avortement avant que sa confirmation ne donne aux républicains une majorité de 6 contre 3 à la Cour suprême.

En juin dernier, quatre juges ont voté en faveur du maintien d’une loi anti-avortement de Louisiane qui était pratiquement identique à une loi du Texas que la Cour suprême a annulée en 2016. Le juge en chef conservateur John Roberts a voté de manière surprenante dans cette affaire de juin, June Medical Services c.Russo, pour abroger la loi de la Louisiane. Mais l’opinion de Roberts soulignait qu’il était en désaccord avec de nombreuses décisions fondamentales de la Cour sur les droits à l’avortement et qu’il n’avait voté que comme il l’a fait en Juin médical par respect pour le principe selon lequel la Cour ne doit pas simplement ignorer une décision qu’elle a rendue quelques années plus tôt.

Avec Barrett à la Cour, les quatre dissidents Juin médical plus besoin du vote de Roberts pour faire des incursions significatives sur la liberté de reproduction. Et la question juridique dans Dobbs est suffisamment distincte de celle de Juin médical qu’il est peu probable que Roberts vote à nouveau avec ses collègues libéraux pour ces motifs.

La question juridique dans Dobbs est simple. UNE 2018 La loi du Mississippi interdit tous les avortements après 15 semaines de grossesse, «sauf en cas d’urgence médicale ou en cas d’anomalie fœtale grave». Notamment, cette loi s’applique même avant la le fœtus est viable – ce qui signifie qu’il est capable de survivre en dehors de l’utérus. Mais, comme la Cour suprême l’a affirmé à maintes reprises, «un État ne peut interdire à aucune femme de prendre la décision finale d’interrompre sa grossesse avant sa viabilité».

Notamment, la Cour suprême a décidé de concentrer son argumentation sur Dobbs sur une seule question – «Toutes les interdictions de pré-viabilité sur les avortements électifs sont inconstitutionnelles» – qui suggère que la Cour pourrait utiliser cette affaire comme un moyen de mettre fin à la règle à condition qu’une patiente ayant subi un avortement puisse prendre la décision finale de sa grossesse avant la viabilité.

Une cour d’appel fédérale conservatrice a invalidé la loi du Mississippi, avec même le juge James Ho, un farouche opposant à l’avortement, concédant que le précédent de la Cour suprême «établit la viabilité en tant que norme constitutionnelle en vigueur».

Maintenant que l’affaire est devant les juges eux-mêmes, cependant, Dobbs donne à la nouvelle majorité de la Cour un moyen qu’elle pourrait utiliser pour rejeter cette règle de longue date. En effet, cela leur donne potentiellement un véhicule pour passer outre Roe contre Wade dans son intégralité et autoriser l’interdiction pure et simple de l’avortement.

De plus, la nouvelle majorité de la Cour a déjà indiqué qu’elle souhaitait annuler les protections des droits à l’avortement. Plus tôt cette année, la Cour a rendu une décision autorisant la Food and Drug Administration à imposer des limites à un médicament provoquant l’avortement qu’elle n’impose à aucun autre médicament.

La Cour n’a pas publié d’avis majoritaire dans cette affaire antérieure, FDA contre American College of Obstetricians and Gynecologists, alors le Collège américain La décision n’a pas apporté de changements explicites à la doctrine actuelle du droit à l’avortement de la Cour. Néanmoins, la décision anti-avortement de la Cour en Collège américain peut bien préfigurer ce qui est à venir.