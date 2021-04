WASHINGTON – Ce n’est peut-être pas le différend le plus élevé que la Cour suprême ait jamais entendu, mais le procès d’une pom-pom girl du lycée qui s’est déchaîné après avoir été exclu de l’équipe peut être l’un des plus faciles à raconter pour quiconque a jamais eu une mauvaise journée.

Et le cas de Brandi Levy, qui à 14 ans s’est défoulée dans un article sur les réseaux sociaux chargé de blasphèmes en 2017 visant son école, son équipe et «tout», pourrait devenir l’une des décisions les plus importantes du tribunal sur discours des étudiants dans une génération.

La plus haute cour du pays, qui entendra les plaidoiries dans l’affaire mercredi, pourrait décider si les écoles peuvent punir les étudiants pour ce qu’ils disent hors du campus, y compris sur les sites de médias sociaux qui sont devenus omniprésents pour les adolescents américains.

Les groupes de défense des libertés civiles craignent que le tribunal ne transforme les écoles en police de la parole, limitant les droits du premier amendement des étudiants. Les districts scolaires rétorquent qu’ils doivent être libres de discipliner les discours hors campus qui s’infiltrent dans la salle de classe et les vestiaires, notamment pour protéger les élèves de l’intimidation qui peut être amplifiée en ligne et à des kilomètres de la cour d’école.

Suite:Les conservateurs de la Cour suprême remettent en question l’exigence de divulgation des donateurs en Californie

Suite:La Cour suprême traite une affaire visant à étendre les droits de transport dissimulé en public

L’histoire commence lorsque Levy, un étudiant de deuxième année en plein essor du district scolaire de Mahanoy Area en Pennsylvanie, n’a pas réussi à faire partie de l’équipe d’acclamation universitaire. Elle a pris Snapchat, exhortant ses abonnés sur le site de médias sociaux à «F –––– école f –––– softball f –––– cheer f –––– tout.» Au cas où le message ne serait pas clair, elle a inclus une photo d’elle et d’un ami – tous deux hors campus à l’époque – levant leur majeur.

Les messages Snapchat disparaissent d’eux-mêmes – les messages sont censés être temporaires – mais un autre étudiant a capturé le message de Levy avec une capture d’écran et l’a montré aux entraîneurs de l’équipe. Levy a été expulsée de l’équipe universitaire junior et, après avoir fait appel aux autorités scolaires, ses parents ont poursuivi le district devant un tribunal fédéral.

«Si je devais recommencer, je n’aurais probablement pas publié ça», a reconnu Levy, maintenant un étudiant de première année d’université qui envisage de se spécialiser en comptabilité, dans une interview. «J’ai l’impression que je ne l’aurais tout simplement pas posté mais j’aurais quand même eu les mêmes sentiments.

Le discours des étudiants était au cœur de Tinker v. Des Moines, une décision historique de la Cour suprême de 1969 qui impliquait un groupe d’étudiants qui voulaient porter des brassards noirs pour protester contre la guerre au Vietnam. Le tribunal a affirmé que les élèves ne renoncent pas à leurs libertés « à la porte de l’école » mais a également décidé que les écoles peuvent réglementer la parole dans les cas où cela « perturbe matériellement » le fonctionnement de l’école.

La question pour le tribunal est de savoir si cette même norme s’applique au discours hors campus. Les avocats de l’American Civil Liberties Union, qui représentent Levy dans l’affaire, affirment que l’application de cette norme au-delà de l’école donnerait aux directeurs le pouvoir de punir les étudiants même dans les cas où ils discutent avec leurs amis le week-end.

« La crainte est qu’en étendant Tinker, cela permettra aux écoles de réglementer ce que vous pourriez appeler un discours socialement utile », a déclaré Witold « Vic » Walczak, directeur juridique de l’ACLU de Pennsylvanie. « Tout ce qui est critique, potentiellement offensant, politiquement incorrect, remet en question le statu quo, est potentiellement perturbateur. »

Le district scolaire de Mahanoy a refusé de commenter mais plusieurs groupes représentant les enseignants et les administrateurs scolaires ont souligné les conséquences du «monde réel» de ne pas leur permettre de discipliner les étudiants pour des discours hors campus. Plusieurs ont noté que la plupart des écoliers prenaient part à des cours à distance à un moment donné pendant la pandémie de coronavirus.

Autre problème soulevé par les écoles: l’intimidation, qui se produit à l’école mais aussi en ligne.

« Le problème est de savoir comment assurer la sécurité des jeunes, des jeunes qui sont sous notre responsabilité, alors que les actions qui nous préoccupent ont à voir avec le discours des élèves qui peut malheureusement parfois impliquer de l’intimidation et du harcèlement, avec des conséquences très tragiques? » a déclaré Francisco Negrón, directeur juridique de la National School Boards Association.

« Ce cas concerne réellement la façon dont la réalité virtuelle pour les jeunes n’est plus de nature virtuelle », a déclaré Negrón. « C’est simplement la réalité. »

Un tribunal de district fédéral a statué pour Levy en 2019, estimant que – même si la norme Tinker s’appliquait hors campus – le discours qu’elle a utilisé n’était pas suffisamment perturbateur pour déclencher une action disciplinaire. La Cour d’appel américaine du 3e circuit, basée à Philadelphie, a poussé la décision un peu plus loin, concluant que Tinker ne s’applique pas aux discours hors campus.

L’opinion unanime a trouvé le message de Levy «brut, grossier et juvénile, comme on pourrait s’y attendre d’un adolescent». Mais, a déclaré le tribunal, « la responsabilité première de l’enseignement de la civilité incombe aux parents et aux autres membres de la communauté ».

« Sinon, nous donnons aux administrateurs scolaires le pouvoir d’annuler l’expression des élèves jugée grossière ou offensante – qui se métastase beaucoup trop facilement en le pouvoir de censurer les discours précieux et les critiques légitimes », a écrit le tribunal.

La Cour suprême devrait statuer sur l’affaire en juin.