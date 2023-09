La Cour suprême entendra les affaires relatives aux médias sociaux au Texas et en Floride

La Cour suprême a déclaré vendredi qu’elle déciderait s’il était constitutionnel pour le Texas et la Floride d’empêcher les sociétés de médias sociaux d’interdire des utilisateurs en raison d’une rhétorique potentiellement nuisible.

Les États ont tous deux adopté une législation qui, selon de nombreux législateurs républicains, empêchera les entreprises technologiques, y compris la société mère de Facebook. Méta ; X, anciennement connu sous le nom de Twitter ; et Google YouTube d’étouffer les opinions conservatrices.

Le Texas et la Floride soutiennent que les lois garantissent à tous les utilisateurs un accès égal aux plates-formes, tandis que les entreprises technologiques, représentées par des groupes tels que NetChoice et la Computer and Communications Industry Association, affirment qu’elles violent les droits à la liberté d’expression des entreprises. Les entreprises technologiques ont toujours contrôlé le type de contenu publié sur leurs plates-formes, et la plupart des applications exigent que les utilisateurs acceptent les conditions de service.

Les tribunaux inférieurs sont divisés sur la manière de gérer les lois. Le prochain mandat de neuf mois de la Cour suprême commence la semaine prochaine, et sa décision sur les affaires liées aux réseaux sociaux sera probablement rendue l’année prochaine.

Le Texas et la Floride ont introduit ces lois en 2021 après que l’ancien président Donald Trump ait été banni de Twitter en raison de publications incendiaires entourant les résultats de l’élection présidentielle de 2020 et l’émeute qui a suivi au Capitole le 6 janvier 2021. Trump est désormais le principal candidat républicain. lors de la course présidentielle de 2024, et ses avocats ont déposé une brève arguant que la Cour suprême devrait entendre et faire respecter la loi de Floride.

Les lois du Texas et de la Floride ont été promulguées avant Tesla et le PDG de SpaceX, Elon Musk, a acquis Twitter pour environ 44 milliards de dollars en octobre. Musk a autorisé Trump à revenir sur Twitter en novembre.

Le Administration Biden a également demandé à la Cour suprême de se prononcer sur la question de savoir si les lois des deux États violent les droits des entreprises technologiques du premier amendement. Dans un dépôtl’administration affirme que les entreprises technologiques sont protégées par la Constitution.

« Les activités de modération de contenu des plateformes sont protégées par le premier amendement, et les exigences de modération de contenu et d’explications individualisées pèsent de manière inacceptable sur ces activités protégées », indique le dossier.

MONTRE: Le problème du premier amendement des médias sociaux