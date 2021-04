WASHINGTON – Plus d’une décennie après que la Cour suprême a modifié les règles de financement des campagnes électorales dans une affaire historique, les juges entendent lundi des arguments dans le cadre d’une contestation des exigences de divulgation qui pourraient faciliter la tâche des donateurs dans l’anonymat.

L’enjeu est un mandat californien selon lequel les organisations à but non lucratif divulguent leurs principaux contributeurs aux régulateurs des États. Deux groupes conservateurs, dont un lié au mégadonneur républicain Charles Koch, affirment que l’exigence de l’État viole la Constitution en soumettant les donateurs à des menaces de violence de la part d’opposants politiques et, par conséquent, paralysant l’exercice de leurs droits du premier amendement.

Les groupes évoquent une affaire historique de droits civils de 1958 dans laquelle la Cour suprême a annulé une demande de l’Alabama demandant à la NAACP de révéler ses membres, une décision qui obligeait les gouvernements à évaluer leur besoin d’informations par rapport au potentiel que leur divulgation pourrait rendre les gens nerveux rejoindre un groupe de défense.

Bien que l’affaire tourne autour d’une question technique sur la manière d’appliquer cette norme, les groupes qui travaillent pour réduire l’influence de l’argent dans la politique craignent qu’une décision générale de la Haute Cour en faveur de la vie privée puisse affaiblir les exigences de divulgation lors des élections, ce qui facilitera la tâche des grands donateurs. d’influencer le résultat des campagnes politiques de manière anonyme.

« Même s’ils disent que l’affaire n’a rien à voir avec les élections et ne concerne pas la transparence publique, s’il y a une mauvaise décision ici, elle pourrait être exploitée pour étendre ces exemptions de transparence dans les dépenses électorales », a déclaré Beth Rotman, directrice nationale de l’argent en politique et en éthique à Common Cause.

L’Americans for Prosperity Foundation, fondée par Koch, et le conservateur Thomas More Law Center affirment que les Américains devraient pouvoir faire un don à des causes – en particulier à des causes controversées – sans avoir à révéler leur identité. Ils remettent en question le besoin de la Californie pour les listes de donateurs. Et ils soutiennent que l’affaire n’a rien à voir avec les exigences de divulgation de campagne, que la Cour suprême a reconnu remplir une fonction gouvernementale légitime.

La Californie dit qu’elle utilise les listes de donateurs pour les enquêtes sur les fraudes. Les groupes disent que l’État devrait demander les listes une fois qu’une enquête est en cours, pas avant.

« Il n’est pas nécessaire pour eux de demander à l’avance des dizaines de milliers de noms et de montants confidentiels de donateurs », a déclaré John Bursch, vice-président du plaidoyer en appel d’Alliance Defending Freedom, qui représente le centre juridique. « Ils ont témoigné qu’ils n’avaient jamais eu de problème pour l’obtenir après coup. »

Des coalitions inhabituelles

Il serait facile de lire l’affaire à travers une lentille politique partisane. La plainte initiale a été déposée en 2014 contre le procureur général de Californie de l’époque, maintenant vice-président Kamala Harris. Américains pour la prospérité, une organisation sœur de la fondation, est un acteur majeur de la politique conservatrice – à tel point que plusieurs législateurs démocrates ont demandé à la juge associée Amy Coney Barrett de se récuser dans l’affaire parce que le groupe a dépensé plus d’un million de dollars pour soutenir sa confirmation en dernier. an.

Suite:Les démocrates pressent la juge de la Cour suprême Amy Coney Barrett de se récuser dans une affaire majeure du premier amendement

«Ils poursuivent un droit constitutionnel substantiel à des élections secrètes et à des dépenses politiques qui n’existaient pas auparavant», a déclaré le sénateur Sheldon Whitehouse, DR.I., l’un des législateurs appelant à la récusation de Barrett qui a soulevé des questions sur la transparence de la groupes et leur financement. « La question est de savoir si la Cour suprême ira aussi loin et causera-t-elle ce genre de dommage? »

Barrett n’a pas dit si elle participerait à l’affaire.

Bien que l’appel ait reçu le soutien de nombreuses organisations conservatrices, il a également été rejoint par des organisations telles que l’American Civil Liberties Union, le NAACP Legal Defence and Educational Fund et le groupe de défense des droits LGBTQ Human Rights Campaign. Tous disent craindre le potentiel de représailles contre les donateurs si leurs noms sont divulgués.

Plusieurs experts soutenant le défi ont déclaré qu’ils doutaient que la Cour suprême, même avec sa majorité conservatrice 6-3 relativement nouvelle, portera un coup dur à la divulgation d’une telle portée qu’elle saperait les exigences de divulgation pour les campagnes politiques.

C’est en partie parce que la cour a défendu l’intérêt du gouvernement à réglementer le financement des campagnes. Dans le cas de la Californie, les groupes disent que l’intérêt du gouvernement est moins évident parce que 46 autres États n’obligent pas les organisations à but non lucratif à divulguer les donateurs.

«Vous êtes censé attaquer cela avec un scalpel, pas un marteau», a déclaré Trevor Burrus, rédacteur en chef de la revue de la Cour suprême du libertarien Cato Institute. « C’est un peu difficile pour la Californie de dire » nous devons le faire « quand un groupe d’États ne le fait pas. »

Menaces des donateurs

Des tentes sabotées aux menaces de mort, les groupes signalent une litanie d’incidents qui, selon eux, montrent que la sécurité de leurs donateurs serait menacée si leurs noms étaient révélés. Lors d’un rassemblement en 2012 dans le Michigan, par exemple, des manifestants ont démoli une tente de l’événement des Américains pour la prospérité, piégeant plusieurs personnes âgées à l’intérieur, a déclaré le groupe.

Un an plus tôt, des manifestants ont encerclé un événement de la Fondation américaine pour la prospérité à Washington, DC, bloquant les sorties et faisant plusieurs blessés.

La divulgation des noms des donateurs, disent les groupes, donnerait aux gens une pause au sujet de leur contribution par crainte de représailles similaires. Et cela, ont-ils dit à la cour, mènerait à un froid sur la liberté d’association du premier amendement. Un tribunal de district fédéral de Californie a accepté dans sa décision de 2016, notant qu’il n’était « pas prêt à attendre qu’un opposant de l’AFP exécute l’une des nombreuses menaces de mort faites contre ses membres ».

Les opposants rétorquent que la plupart des organismes sans but lucratif, y compris les groupes impliqués dans l’affaire, sont déjà tenus de divulguer les donateurs à l’Internal Revenue Service à des fins fiscales. Au niveau fédéral et au niveau des États, disent-ils, les informations ne sont utilisées que pour les enquêtes et ne sont pas censées être rendues publiques – bien que des dérapages passés se soient produits.

La Cour d’appel américaine du 9e circuit, basée en Californie, a annulé la décision du tribunal inférieur, estimant que les groupes n’avaient jamais vraiment démontré qu’un donateur potentiel avait en fait décidé de ne pas donner d’argent en raison des incidents passés. Sans cette preuve concrète de préjudice, a statué le tribunal, l’affaire s’effondre.

« Les plaignants n’ont pas réussi à démontrer la charge réelle des droits du premier amendement », a écrit le tribunal.

D’autres évoquent une opinion de 2010 du défunt juge adjoint conservateur Antonin Scalia, qui a écrit qu’obliger les gens à être tenus pour responsables de leurs opinions publiques favorise le courage civique «sans lequel la démocratie est vouée à l’échec».

Normes juridiques

Les organisations à but non lucratif s’appuient sur une affaire de droits civils de 1958 dans laquelle l’Alabama a demandé à la NAACP de révéler son adhésion, une demande dangereuse dans le Jim Crow South. La Cour suprême l’a bloqué, estimant que les gouvernements doivent démontrer une «relation substantielle» entre les informations qu’ils recherchent et un «intérêt étatique primordial et impérieux».

Dans le cas présent, la cour d’appel a déclaré que la Californie satisfaisait à l’exigence, mais les groupes veulent que la Cour suprême lise une autre condition dans la norme. Si le gouvernement veut restreindre la liberté d’association, ont-ils dit au tribunal, alors l’exigence devrait être «étroitement adaptée» pour atteindre l’objectif.

Si les juges sont d’accord, soutiennent-ils, alors l’obligation de divulgation de la Californie doit disparaître.

« Lorsque le gouvernement porte atteinte à un droit, il doit essayer de le faire par les moyens les plus étroits possible », a déclaré Bursch. « Et la raison à cela … c’est que s’ils le font plus étroitement, cela viole moins de droits. »

Si le tribunal applique cette règle de haut niveau, les groupes qui préconisent des lois de financement de campagne plus strictes craignent que le prochain procès conteste également les exigences de divulgation pour les élections.

« Si vous allez élargir ces hypothèses de manière aussi large, alors vous allez vraiment supprimer une grande partie de la transparence que nous avons dans les lois sur la divulgation politique », a déclaré Rotman.

Une décision dans l’affaire est attendue en juin.