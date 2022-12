La Cour suprême entendra l’affaire sur l’annulation de la dette de prêt étudiant de Biden

WASHINGTON – La Cour suprême a accepté jeudi de décider si l’administration Biden avait outrepassé son autorité avec son plan visant à effacer des milliards de dollars de dette étudiante.

Les juges ont mis l’affaire sur une voie inhabituellement rapide, affirmant qu’ils entendraient les arguments en février. Entre-temps, cependant, ils ont laissé en place une injonction bloquant le programme.

La brève ordonnance du tribunal n’a donné aucune raison et n’a noté aucune dissidence.

Le tribunal a agi après que le ministère de la Justice a déposé une demande d’urgence demandant aux juges de lever l’injonction, qui avait été émise par la Cour d’appel des États-Unis pour le huitième circuit, à Saint-Louis, à la demande de six États dirigés par les républicains.

Le programme, qui annule jusqu’à 20 000 dollars de dettes pour des millions d’emprunteurs fédéraux, a déclenché une vague de batailles juridiques, mais celle déposée par les six États – Nebraska, Missouri, Arkansas, Iowa, Kansas et Caroline du Sud – peut représenter le menace la plus grave. Les États ont déclaré que la proposition de M. Biden outrepassait son pouvoir exécutif et les priverait de futures recettes fiscales.