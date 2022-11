La Cour suprême entendra l’affaire de marque de Jack Daniel contre une entreprise de jouets pour chiens

La Cour suprême a accepté de se saisir d’une affaire de marque centrée sur un jouet pour chien grinçant qui est “43% Poo by Vol.” et “100 % malodorant”.

Le tribunal ce lundi convenu pour entendre le différend concernant la marque déposée par le fabricant de whisky Jack Daniel’s contre VIP Products, une société basée en Arizona qui vend des produits imitant des bouteilles d’alcool, de bière, de vin et de soda.

Le jouet en question, surnommé le Bad Spaniels Silly Squeaker, ressemble beaucoup à la bouteille de whisky Old No. 7 Black Label Tennessee de Jack Daniel. Il présente un épagneul de dessin animé sur le devant et des références au Old No. 7 de Jack Daniel, comme l’étiquette “Old No. 2 on Your Tennessee Carpet”.

Le jouet se vend en ligne pour environ 17 $ et des notes sur l’emballage en petits caractères : “Ce produit n’est pas affilié à Jack Daniel Distillery”, selon l’Associated Press.

Jack Daniel’s soutient que VIP Products enfreint la loi fédérale sur les marques et pourrait semer la confusion chez les acheteurs, tandis que VIP Products soutient que le jouet est une “œuvre expressive” sous les protections du premier amendement.

Dans une décision de 2020, la Cour d’appel des États-Unis pour le 9e circuit s’est rangée du côté des produits VIP, incitant Jack Daniel’s à demander une nouvelle réparation à la Cour suprême. Le tribunal entendra probablement les arguments dans l’affaire Jack Daniel’s au début de l’année prochaine.

VIP Products vend également des parodies d’autres bouteilles d’alcool populaires, notamment “Stella Arpaw”, qui imite les créations du brasseur Stella Artois, et “HeineSniff’n”, qui ressemble à Heineken.

En 2008, VIP Products a perdu une affaire similaire intentée par le fabricant de Budweiser Anheuser-Busch, qui a poursuivi la société pour un jouet étiqueté “ButtWiper”.

VIP a refusé de commenter mardi en raison d’un litige en cours. Les représentants de Jack Daniel’s n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires.