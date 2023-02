La Cour suprême entendra la demande contre la nomination d’un avocat au poste de juge

Dans un développement significatif, la Cour suprême a avancé aujourd’hui au 7 février l’audience sur un plaidoyer contestant la nomination de l’avocate Lekshmana Chandra Victoria Gowri en tant que juge de la Haute Cour de Madras, peu après que le Centre lui ait notifié sa fonction de juge.

Plus tôt dans la journée, le tribunal supérieur avait accepté d’entendre le 10 février la requête contre son élévation, mais l’affaire a été mentionnée à nouveau et l’audience a été fixée à mardi par un banc dirigé par le juge en chef DY Chandrachud qui a déclaré que le collège avait pris note de ” certains développements » après que son nom ait été recommandé au Centre.

Lors de la deuxième mention, le banc a été informé par l’avocat principal Raju Ramachandran que le Centre avait notifié la nomination de Mme Gowri en tant que juge supplémentaire de la Haute Cour de Madras et a demandé une intervention urgente.

La proposition d’élever la femme avocate, qui a représenté le Centre devant le banc de Madurai de la Haute Cour de Madras, a été embourbée dans la controverse après que des informations ont été publiées sur son affiliation présumée au BJP.

Certains membres du barreau du Madras HC avaient écrit au CJI pour demander le rappel de la recommandation de nommer Gowri comme juge supplémentaire de la Haute Cour, alléguant qu’elle avait prononcé des discours de haine contre les chrétiens et les musulmans.

Le ministre de la Justice Kiren Rijiju, au cours de la journée, a annoncé les nouvelles nominations sur Twitter et leur a adressé ses meilleurs vœux. Au total, 11 avocats, dont l’avocat Gowri, et deux huissiers de justice ont été nommés lundi comme juges supplémentaires dans les hautes cours d’Allahabad, du Karnataka et de Madras.

La magistrature suprême, comprenant également les juges PS Narasimha et JB Pardiwala, a pris note de la nouvelle mention de l’affaire par Ramachandran et a déclaré : « Puisque nous avons pris connaissance de l’évolution, nous pouvons l’énumérer demain matin. Nous pouvons constituer un banc .”

“Il y a certains développements qui ont eu lieu, en ce sens que le collège a pris connaissance de ce qui a été porté à notre attention, ou est venu à notre connaissance après que nous ayons formulé nos recommandations sur la recommandation du juge en chef du collège de la Haute Cour de Madras », a déclaré le CJI à l’avocat principal.

Plus tôt dans la journée, la plus haute cour a accepté d’entendre le 10 février le plaidoyer contestant la nomination de Gowri en tant que juge de la Haute Cour de Madras.

L’avocat principal a de nouveau mentionné le plaidoyer en disant que “à 12h12, ce développement a eu lieu. La nomination a été notifiée”. Sollicitant une audience urgente, il s’est référé à un jugement et a déclaré que même à ce stade, le tribunal peut intervenir.

“J’ai remis une copie au procureur (général) et parlé au procureur général. Veuillez consulter le jugement qui stipule qu’une réparation peut toujours être accordée”, a déclaré l’avocat principal.

Il a dit que la question était “d’éligibilité et non d’aptitude” et que les informations vitales n’étaient pas devant le collège qui a créé le handicap, a-t-il dit.

Prenant note des observations, le CJI a accepté d’avancer la date de l’audience.

Le plaidoyer a été déposé par certains avocats, dont Anna Mathews, cherchant à annuler la recommandation de Gowri pour le poste de juge.

