La Cour suprême entendra des requêtes sur la suppression de l’article 370 à partir du 2 août

Reprenant un lot de pétitions contestant l’abrogation de l’article 370 au Jammu-et-Cachemire et la bifurcation de l’État en deux territoires de l’Union après une interruption de trois ans, la Cour suprême a décidé aujourd’hui d’entendre les pétitions au jour le jour à partir d’août 2.

« L’audition des requêtes devant le banc de la Constitution commencera le 2 août à 10h30, puis se poursuivra au jour le jour, sauf jours divers, c’est-à-dire le lundi et le vendredi », a déclaré le juge en chef de l’Inde DY Chandrachud. a dit.

Au cours de la procédure d’aujourd’hui, l’avocat principal Raju Ramachandran a déclaré qu’il comparaissait pour sept pétitionnaires, et deux – Shah Faesal et Shehla Rashid – veulent maintenant que leurs noms soient supprimés. Le solliciteur général Tushar Mehta a déclaré que M. Faesal est un officier de l’IAS et qu’il pourrait donc ne pas vouloir poursuivre l’affaire. Le CJI a autorisé les suppressions.

L’article 370 a été supprimé en août 2019 par une série de décisions législatives et exécutives, après quoi le Parlement a adopté la loi sur la réorganisation du Jammu-et-Cachemire pour diviser l’État.