WASHINGTON – La Cour suprême, méfiante dans le passé des affaires de conduite par et contre des étrangers qui ont eu lieu à l’étranger, a entendu des arguments lundi sur la question de savoir si les tribunaux américains ont un rôle à jouer pour décider si Hongrie et Allemagne doit payer pour les biens qui auraient été volés aux Juifs avant et pendant la Seconde Guerre mondiale.

Mais la gravité des violations des droits humains décrites dans les deux procès a persuadé une cour d’appel fédérale à Washington de laisser les deux affaires avancer. L’administration Trump a contesté les décisions, déposant des mémoires et présentant des arguments soutenant les efforts visant à limiter le contrôle devant les tribunaux américains.

L’affaire hongroise République de Hongrie c.Simon, n ° 18-1447, a été intentée par 14 survivants de l’Holocauste, dont quatre citoyens américains, qui ont déclaré que leurs biens avaient été volés par la Hongrie et son chemin de fer public, qui avait des milliers de Juifs dans les camps de la mort nazis à l’été 1944.

Sarah E. Harrington, avocate des plaignants, a exhorté les juges à tenir compte de ce contexte historique.