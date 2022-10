La Cour suprême entend la contestation de l’action positive dans l’admission à l’université

Les partisans de l’action positive dans l’enseignement supérieur se rassemblent devant la Cour suprême des États-Unis avant les plaidoiries dans Students for Fair Admissions v. President and Fellows of Harvard College and Students for Fair Admissions v. University of North Carolina le 31 octobre 2022 à Washington, CC.

Students for Fair Admissions cherche à annuler la décision de la Cour suprême dans l’affaire Grutter c. Bollinger, qui a conclu en 2003 que les collèges pouvaient tenir compte de la race dans leurs admissions afin d’avoir des campus diversifiés.

La juge Sonia Sotomayor a noté que le 14e amendement, adopté après la guerre civile, tenait compte de la race pour aider les Noirs américains à accéder à des parties de la société qui leur avaient été refusées pendant l’esclavage.

“Vous supposez que la race est le seul facteur qui fait entrer quelqu’un”, a déclaré Sotomayor, un juge libéral faisant référence aux admissions à l’université.

Strawbridge a déclaré plus tard que les candidats asiatiques avaient été désavantagés par les politiques d’action positive qui avaient profité aux candidatures noires, un facteur qui, selon lui, soulignait l’injustice et l’inconstitutionnalité de ces politiques.

“Certaines courses bénéficient d’un avantage, certaines courses n’en bénéficient pas”, a-t-il déclaré.

Strawbridge a déclaré que l’utilisation de la race pour déterminer qui entre dans un collège est “intrinsèquement source de division”.

Sotomayor a mis Strawbridge au défi de trouver un exemple dans le dossier du tribunal où un candidat était entré à l’université simplement à cause de sa race.

Elle et d’autres juges libéraux dans leurs questions ont fait valoir que la race n’était que l’un des nombreux facteurs affectant la façon dont les collèges déterminent qui est admis.

L’un de ces juges, Ketanji Brown Jackson, a déclaré: “Ils regardent la personne à part entière, avec toutes ces caractéristiques.”

Les conservateurs détiennent une super-majorité de 6 contre 3 à la Cour suprême et devraient être ouverts aux arguments pour mettre fin à l’action positive.

Les affaires débattues sont Students for Fair Admissions v. President and Fellows of Harvard, affaire n° 20-1199, et Students for Fair Admissions c. the University of North Carolina, affaire n° 21-707.

