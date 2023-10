La Cour suprême entame un nouveau mandat. Voici ce qui est en jeu.

La Cour suprême des États-Unis s’est réunie pour un nouveau mandat le 2 octobre et commencera à entendre une liste croissante d’affaires qui pourraient transformer la portée du gouvernement fédéral, les droits de vote, et les droits à la liberté d’expression et à la sécurité publique.

Les juges examineront la constitutionnalité de toute une agence fédérale, le Bureau de protection financière des consommateurs ; les lois de Floride et du Texas qui imposent des politiques éditoriales mandatées par le gouvernement sur les sites de médias sociaux ; et si les personnes faisant l’objet d’ordonnances d’interdiction pour violence domestique ont le droit de posséder une arme à feu.

La Cour suprême est également susceptible de reprendre les décisions des tribunaux inférieurs sur l’interdiction d’un médicament utilisé dans plus de la moitié de tous les avortements aux États-Unis et sur la question de savoir si les militants politiques ont le droit, en vertu du premier amendement, d’organiser une manifestation. Et il a déjà annoncé qu’il entendrait un important procès pour gerrymandering, avec d’autres affaires potentiellement à venir qui pourraient décider qui l’emportera lors des prochaines élections.

Nous suivrons les cas les plus importants et expliquerons quels sont les enjeux ici. Suivre.