La Cour suprême du Wisconsin s’implique dans la lutte de Dean Phillips avec les démocrates

La Commission électorale du Wisconsin et le Comité de sélection des préférences présidentielles du Wisconsin, agissant sur la recommandation des dirigeants du Parti démocrate de l’État, ont désigné le président Biden comme le seul candidat démocrate aux primaires de l’État après une réunion au début de l’année.

La campagne de Phillips, un membre du Congrès du Minnesota, a crié au scandale, accusant l’État partie de l’avoir forcé à dépenser environ 300 000 dollars pour recueillir des signatures via un processus distinct permettant d’accéder au scrutin.

Biden et Phillips font appel aux électeurs du SC, mais la foule a clairement un favori

La Cour suprême du Wisconsin a demandé lundi au conseil d’État et à tout tiers intéressé de répondre aux affirmations de Phillips d’ici mercredi.

Phillips, le seul élu démocrate à contester l’investiture de Biden, a terminé avec environ 20 pour cent des voix aux primaires démocrates du New Hampshire, tandis que Biden, qui n’apparaissait pas nommément sur le bulletin de vote, a reçu 64 pour cent des voix grâce à un vote écrit. en campagne.

Phillips s’est engagé à poursuivre sa campagne primaire en Caroline du Sud, qui tient sa primaire démocrate samedi, et dans le Michigan, qui vote le 27 février. Phillips ne se présentera pas au scrutin primaire du 6 février au Nevada parce qu’il a raté la date de qualification.

“Je ne pense pas que quiconque devrait être surpris de la manière dont ce processus se déroule”, a déclaré au Post plus tôt ce mois-ci un responsable du parti du Wisconsin, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour décrire le processus. “Cela a toujours été le cas avec un titulaire du pouvoir.”

Les démocrates de quatre États – le Wisconsin, la Floride, la Caroline du Nord et le Tennessee – n’ont nommé que Biden comme candidat lors de leurs scrutins primaires. Le Tennessee, la Caroline du Nord et le Wisconsin autorisent les candidats à accéder au scrutin via un processus distinct de collecte des pétitions.