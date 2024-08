La Cour suprême du Wisconsin refuse d’entendre un procès contre l’accès au scrutin du Parti vert

Les chambres de la Cour suprême du Wisconsin. (Baylor Spears | Wisconsin Examiner)

La Cour suprême du Wisconsin a rejeté lundi une plainte du Comité national démocrate contestant la candidature de Jill Stein, candidate du Parti vert à la présidentielle, sur le bulletin de vote de novembre.

À seulement un jour de la décision de la Commission électorale du Wisconsin concernant les candidats qui seront autorisés à se présenter aux élections cet automne, la Cour a agi rapidement dans cette affaire, demandant aux parties, à la fin de la semaine dernière, de déposer des mémoires en réponse à la pétition des démocrates auprès de la Cour avant même que le Parti vert du Wisconsin n’ait un avocat.

Les démocrates avaient déjà déposé une plainte auprès de la Commission électorale du Wisconsin (WEC) contre la candidate du Parti vert à la présidence, Jill Stein, alléguant qu’elle ne devrait pas être inscrite sur le bulletin de vote présidentiel de l’État parce que le Parti vert du Wisconsin n’a pas de représentants officiels de l’État qui peuvent servir d’électeurs présidentiels.

La WEC a rejeté la plainte des démocrates pour un vice de forme, ce qui a incité le parti à porter plainte devant la Cour suprême.

Plus tôt cette année, la WEC a voté pour permettre au Parti vert de figurer sur le bulletin de vote car il a obtenu au moins 1 % des voix lors d’une élection à l’échelle de l’État en 2022.

Mais les démocrates ont fait valoir que le parti ne peut pas désigner les grands électeurs présidentiels dans le Wisconsin et que sans grands électeurs, le parti ne peut pas être sur le bulletin de vote. La loi de l’État exige que les grands électeurs présidentiels désignés en octobre soient des fonctionnaires de l’État, ce qui inclut les membres de l’Assemblée législative, les juges et autres. Les candidats aux élections législatives peuvent également être des grands électeurs.

Le loi stipule que les électeurs présidentiels doivent être « des candidats au Sénat et à l’Assemblée désignés par chaque parti politique lors des primaires, les responsables d’État de chaque parti politique et les sénateurs d’État restants de chaque parti politique ».

Le Parti vert était représenté par l’avocat de Brookfield, Michael Dean, qui travaille régulièrement avec les républicains du Wisconsin. L’Institut conservateur du Wisconsin pour le droit et la liberté a également déposé un mémoire d’amicus curiae dans cette affaire, plaidant pour l’inclusion du Parti vert sur le bulletin de vote.

« Le Parti démocrate tente, par sa pétition, d’utiliser cette Cour pour étouffer la voix de son ancien allié et pour faire taire la voix des électeurs du Wisconsin », a écrit Dean dans une motion de rejet de l’affaire. « Étant donné que le Parti démocrate a déclaré la guerre au Parti vert, ce dernier n’a aucune objection à ce que le Parti républicain se joigne à la lutte pour protéger les droits garantis par le Premier amendement à tous les électeurs du Wisconsin. »

Le Dr Michael White, président du Parti vert du Wisconsin, avait précédemment déclaré au Wisconsin Examiner que la décision des démocrates était une tentative pour étouffer les voix dissidentes.

A un peu plus de deux mois des élections, les deux principaux partis politiques se disputent la présence de candidats tiers sur le bulletin de vote. Vendredi, Robert F. Kennedy Jr. a mis un terme à sa campagne présidentielle et a soutenu Trump. Bien que Kennedy se soit initialement présenté comme démocrate, les sondages ont montré que sa participation continue à la course lui a largement valu de perdre le soutien de Trump.

Les démocrates attribuent également en partie la victoire de Trump dans le Wisconsin à Stein, qui a obtenu plus de voix dans le Wisconsin que la marge de victoire de Trump. Plus tôt ce mois-ci, White a déclaré que cette croyance était fausse, affirmant qu’il était peu probable que tous ces votes soient allés à Hillary Clinton si Stein n’avait pas été sur le bulletin de vote.

En 2020, les candidats présidentiels du Parti vert n’étaient pas présents sur les bulletins de vote du Wisconsin en raison d’erreurs administratives dans leurs documents de dépôt.

Dans une déclaration, Stein a célébré la fin du procès.

« C’est une grande victoire contre la guerre du Parti anti-démocrate contre la démocratie et le choix des électeurs », a déclaré Stein. « Les démocrates prêchent constamment sur la « sauvegarde de la démocratie », alors qu’en réalité ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour écraser la démocratie en essayant d’exclure le Parti vert et d’autres partis du scrutin. Aujourd’hui, la justice a prévalu, nous avons repoussé l’attaque du DNC et les électeurs du Wisconsin auront toujours le choix entre lutter contre le génocide, soutenir les travailleurs et agir pour le climat lors de cette élection. »

