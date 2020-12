MADISON, Wisconsin – La Cour suprême de l’État a montré de profondes divisions samedi alors qu’elle envisageait une dernière poussée du président Donald Trump pour rejeter la victoire étroite du président élu Joe Biden dans le Wisconsin.

Les arguments – une rareté un week-end – sont venus au milieu d’une série de revers juridiques pour le président. Au cours des débats, un juge fédéral de Milwaukee s’est prononcé contre Trump, infligeant la septième défaite à Trump et à ses alliés en 10 jours sur les résultats du Wisconsin.

Les trois libéraux de la haute cour de l’État ont fait preuve d’un scepticisme extrême à l’égard des arguments de Trump. Trois conservateurs ont montré un certain soutien pour au moins une partie de ses affirmations.

Le point de vue du juge Brian Hagedorn, qui a été élu l’année dernière avec le soutien des républicains, s’est parfois rangé du côté des libéraux. Il s’est joint aux libéraux la semaine dernière pour refuser trois autres défis aux résultats des élections du Wisconsin.

Dans le dernier cas, les juges devraient statuer avant la réunion du collège électoral à midi lundi.

Biden a remporté le Wisconsin par environ 21000 voix sur 3,3 millions de votes, ce qui lui donne une marge de victoire de 0,6 point de pourcentage. Trump a payé 3 millions de dollars pour un recomptage dans les comtés de Dane et de Milwaukee, mais le recomptage a légèrement élargi la victoire de Biden.

Trump a intenté un procès directement devant la Cour suprême de l’État, mais les juges l’ont rejeté par un vote de 4-3 la semaine dernière, affirmant qu’il devrait commencer devant un tribunal inférieur.

Trump a ensuite déposé une nouvelle contestation et le juge de réserve Stephen Simanek s’est prononcé vendredi contre Trump, affirmant que les responsables avaient organisé des élections équitables et exemptes de fraude et de mauvaise conduite généralisées.

Quelques heures plus tard, Trump a fait appel et a demandé à la Cour suprême de se saisir de l’affaire plutôt que de la renvoyer devant la Cour d’appel. Les juges ont accepté de prendre l’affaire et ont programmé les arguments de samedi.

Une quête pour lancer 220000 bulletins de vote

L’avocat de Trump, Jim Troupis, a fait valoir que plusieurs pratiques électorales dans le Wisconsin – dont certaines de longue date – étaient illégales. Il a déclaré que le vote était entaché de fraude, mais que la fraude avait été perpétrée par des greffiers et des agents de vote plutôt que par des électeurs.

«Toute cette affaire concerne la fraude», déclare Troupis. « Les statuts sont en place parce qu’ils présument que si vous ne les suivez pas, il y a fraude. »

Il a été confronté à des questions difficiles de la part des libéraux du tribunal, qui ont déclaré qu’il était injuste pour lui d’essayer d’éliminer plus de 220000 bulletins de vote dans les comtés les plus peuplés de l’État tout en laissant les bulletins de vote qui ont été déposés de la même manière dans d’autres comtés.

«Ce procès, M. Troupis, sent le racisme», a déclaré la juge Jill Karofsky.

Troupis a déclaré que Trump avait limité son recomptage aux comtés de Dane et de Milwaukee, car un recomptage à l’échelle de l’État coûterait près de 8 millions de dollars. Karofsky s’est moqué de cette idée, faisant allusion aux plus de 170 millions de dollars que le président a collectés depuis le jour du scrutin.

« Il ne s’agit pas du montant d’argent que ce recomptage a coûté », a-t-elle déclaré. « Il s’agit de priver les électeurs de leurs droits de vote dans deux comtés, et seulement deux comtés, dans l’état du Wisconsin. »

Karofsky a remporté un siège sur le terrain cette année. Elle a déclaré avant les élections qu’elle ne voterait jamais pour Trump, affirmant qu’il y avait tellement de raisons pour lesquelles elle s’opposait à lui qu’elle ne savait pas par où commencer.

Troupis a soutenu que les greffiers avaient eu tort de remplir les adresses des témoins sur les enveloppes de vote par correspondance, et les juges Rebecca Bradley et Annette Ziegler ont montré de la sympathie pour ces préoccupations.

La politique qui permet aux greffiers de remplir les adresses des témoins a été proposée il y a quatre ans à la demande des républicains de la Commission électorale de l’État. Dans certains cas, les greffiers remplissent les adresses complètes, mais dans d’autres, ils ajoutent simplement la ville ou l’état lorsque le témoin ne l’a pas fournie. Bradley a souligné que la loi de l’État – et non les directives de la commission – est ce qu’il faut suivre.

Troupis a également contesté les événements «Démocratie dans le parc» qui ont eu lieu avant les élections à Madison, où des agents électoraux se sont postés dans plus de 200 endroits pour recueillir les bulletins de vote par correspondance. Les responsables électoraux ont comparé les événements aux urnes pour les absents que les villes de l’État ont installées.

Mais le juge en chef Patience Roggensack et Ziegler ont exprimé leur scepticisme à l’égard de cette théorie, Roggensack affirmant qu’elle craignait que les événements ne reviennent à permettre un vote anticipé en personne avant le début de la période de vote anticipé de deux semaines de l’État.

« Je crains que ce soit un vote anticipé, d’accord? Cela s’est produit bien avant le 20 octobre, lorsque le vote anticipé pouvait commencer », a-t-elle déclaré. « C’est à peu près la même chose si vous votez en personne. »

Défendant les fonctionnaires électoraux, le procureur général adjoint Colin Roth n’était pas d’accord. Il a déclaré que ce n’était pas une forme de vote précoce en personne, car les électeurs devaient se faire envoyer des bulletins de vote par correspondance à l’avance.

La loi de l’État permet aux électeurs de remettre en main propre les bulletins de vote par correspondance aux greffiers, mais Roggensack a déclaré que cela était censé se produire dans les bureaux des greffiers, pas «ici, là et partout».

Dans son argument le plus radical, Troupis a affirmé que le vote anticipé en personne avait été mené illégalement. Il a soutenu que la loi de l’État obligeait les électeurs à remplir deux formulaires au lieu d’un et a soutenu que son propre bulletin de vote devrait être rejeté parce qu’il ne l’avait fait que. rempli un formulaire.

Les greffiers utilisent un formulaire depuis plus d’une décennie. La juge Rebecca Dallet a noté que le formulaire unique avait été utilisé lorsque Trump avait remporté le Wisconsin il y a quatre ans.

« Ce que je vous entends dire alors, c’est que la forme était vraiment bonne en 2016 quand elle a aidé le président à gagner, mais maintenant en 2020, quand il n’a pas gagné l’État du Wisconsin, il y a quelque chose d’illégal ou d’incorrect dans la forme », a déclaré Dallet. .

Troupis a soutenu que les greffiers donnaient aux électeurs trop de latitude pour décider s’ils étaient confinés chez eux. Les électeurs qui s’identifient comme incarcérés pour une durée indéterminée n’ont pas à fournir une pièce d’identité avec photo pour voter en tant qu’absentéisme, comme d’autres le doivent.

Environ 215 000 électeurs ont affirmé ce statut et les républicains soutiennent que certains d’entre eux ne remplissent pas les critères. Les démocrates ont déclaré que l’augmentation du nombre de personnes qui se considèrent confinées indéfiniment n’est pas surprenante en raison de la pandémie de coronavirus.

Bradley a soulevé un certain nombre de questions sur la pratique, tandis que les juges libéraux ont déclaré qu’il y avait peu de preuves que les électeurs avaient indûment prétendu être confinés indéfiniment.

Les juges examinent déjà la question dans un procès intenté ce printemps par le Parti républicain de l’État.

Dans sa décision de vendredi, Simanek a noté que les directives de la Commission électorale de l’État sur la façon d’administrer la loi sur l’emprisonnement pour une durée indéterminée « ont été essentiellement approuvées par la Cour suprême du Wisconsin » dans une décision initiale dans cette affaire.

Des revers juridiques pour Trump

L’affaire intervient après une série de défaites pour Trump dans le Wisconsin et dans le pays.

La semaine dernière, la Cour suprême de l’État a refusé d’entamer trois poursuites visant à annuler les résultats de l’État. Cette semaine, en plus de la décision de Simanek, la Cour suprême des États-Unis a rejeté une tentative du Texas d’annuler les résultats dans le Wisconsin et trois autres États et deux juges fédéraux à Milwaukee ont rejeté deux affaires visant à éliminer les résultats de l’État. Le dernier de ceux-ci a été publié samedi par le juge de district américain Brett Ludwig, un candidat de Trump.

Les décisions antérieures de la Haute Cour montrent les défis de Trump devant les juges.

Une majorité a refusé de reprendre sa plainte initiale et deux des trois dissidents, Roggensack et Ziegler, ont montré une réticence à rejeter un grand nombre de voix, comme Trump l’a demandé.

Dans une autre décision 4-3 dans une contestation différente des résultats des élections la semaine dernière, Hagedorn a écrit une opinion concordante exprimant son inquiétude à la perspective de mettre de côté la volonté des électeurs.

« C’est un chemin dangereux que l’on nous demande de suivre », a-t-il écrit. « La perte de confiance du public dans notre ordre constitutionnel résultant de l’exercice de ce genre de pouvoir judiciaire serait incalculable. »

Samedi, Hagedorn a surtout écouté et a parfois posé des questions techniques.

Le tribunal fédéral va contre Trump

Alors que les juges des États débattaient de leur cas, Ludwig a rendu sa décision de la magistrature fédérale. Il s’est prononcé contre Trump, concluant que les responsables de l’État avaient suivi les lois du Wisconsin lors de la tenue des élections du 3 novembre.

Ludwig a décrit le cas comme «extraordinaire».

« Un président en exercice qui n’a pas triomphé dans sa candidature à la réélection a demandé l’aide du tribunal fédéral pour annuler le vote populaire sur la base de questions controversées d’administration électorale, questions qu’il aurait manifestement pu soulever avant le vote », a-t-il écrit.

« Ce tribunal a donné au plaignant la possibilité de défendre sa cause et il a perdu sur le fond. Dans son mémoire en réponse, le plaignant » demande que la règle de droit soit respectée « . Ça a été. »

Dans son procès fédéral, Trump a contesté de nombreuses politiques électorales contre lesquelles il plaide devant un tribunal d’État.

Ludwig a constaté que la législature de l’État avait donné à la Commission électorale du Wisconsin la capacité de conseiller les greffiers sur la façon de mettre en place leurs procédures électorales. Se rallier à Trump permettrait à chaque candidat perdant de se présenter devant les tribunaux après chaque élection, a-t-il écrit.

