La Cour suprême du Wisconsin interdit l’utilisation de la plupart des boîtes de dépôt

“Devrions-nous avoir des boîtes de dépôt partout où quelqu’un pourrait simplement entrer sans sécurité?” a-t-il déclaré dans une interview à son bureau du State Capitol à Madison. “Je ne pense pas que ce soit juste.”

Les démocrates du Wisconsin, qui ont vu la Cour suprême de l’État et la législature de l’État éroder régulièrement l’influence qu’eux-mêmes et M. Evers ont sur les règles de vote de l’État, ont averti vendredi que les électeurs les plus vulnérables de l’État ne pourraient pas participer à la démocratie de l’État. .

«Avec sa décision d’aujourd’hui, la Cour suprême du Wisconsin rend le vote plus difficile. C’est une gifle à la démocratie elle-même », a déclaré Ben Wikler, président du Parti démocrate du Wisconsin. “Notre liberté de vote est attaquée.”