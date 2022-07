La Cour suprême du Wisconsin interdit les urnes de vote par correspondance

MADISON, Wis. (AP) – La Cour suprême du Wisconsin, contrôlée par les conservateurs, a statué vendredi que les urnes de vote par correspondance ne pouvaient être placées que dans les bureaux électoraux et que personne d’autre que l’électeur ne pouvait retourner un bulletin de vote en personne, infligeant une défaite critique aux démocrates en l’état du champ de bataille.

Le tribunal n’a pas abordé la question de savoir si une personne autre que l’électeur peut retourner son propre bulletin de vote par la poste. Les responsables électoraux et d’autres ont fait valoir que les boîtes de dépôt sont un moyen sûr et pratique pour les électeurs de retourner les bulletins de vote.

La décision fixe les règles du vote par correspondance pour la primaire du 9 août et les élections d’automne; Le sénateur républicain américain Ron Johnson et le gouverneur démocrate Tony Evers cherchent à être réélus dans des courses clés.

La décision 4-3 du tribunal a également des implications critiques dans la course présidentielle de 2024, dans laquelle le Wisconsin sera à nouveau parmi une poignée d’États du champ de bataille. Le président Joe Biden a battu Donald Trump en 2020 par un peu moins de 21 000 voix, quatre ans après que Trump a remporté de justesse l’État avec une marge similaire.

La popularité du vote par correspondance a explosé pendant la pandémie en 2020, avec plus de 40 % de tous les électeurs qui ont voté par correspondance, un record. Au moins 500 boîtes de dépôt ont été installées dans plus de 430 communautés pour l’élection cette année-là, dont plus d’une douzaine chacune à Madison et Milwaukee – les deux villes les plus fortement démocrates de l’État.

Après que Trump ait perdu l’État, lui et les républicains ont allégué que les boîtes de dépôt facilitaient la tricherie, même s’ils n’offraient aucune preuve. Les démocrates, les responsables électoraux et certains républicains ont fait valoir que les boîtes étaient sécurisées.

Le cabinet d’avocats conservateur Wisconsin Institute for Law & Liberty a intenté une action en justice en 2021. La Cour suprême de l’État a interdit en février l’utilisation de boîtes de dépôt à l’extérieur des bureaux du greffier électoral lors des élections d’avril pour les bureaux locaux, tels que le maire, le conseil municipal et les sièges des conseils scolaires. Le tribunal s’est prononcé vendredi sur la question de savoir s’il fallait autoriser des urnes sécurisées dans des endroits tels que les bibliothèques et les épiceries.

La loi de l’État est muette sur les boîtes de dépôt et le tribunal a déclaré que les bulletins de vote par correspondance ne peuvent être retournés qu’au bureau du greffier ou à un autre site désigné, mais que ce site ne peut pas être une boîte de dépôt sans personnel. La commission électorale bipartite du Wisconsin avait déclaré aux responsables électoraux locaux que les urnes pouvaient être placées à plusieurs endroits et que les bulletins de vote pouvaient être retournés par des personnes autres que l’électeur, mais ont suspendu cela en attendant la décision de la Cour suprême.

Les républicains qui contrôlent l’Assemblée législative du Wisconsin ont également tenté de promulguer des lois limitant l’utilisation des bulletins de vote par correspondance, mais Evers leur a opposé son veto.

Les républicains ont pris des mesures similaires depuis la défaite de Trump pour resserrer l’accès aux bulletins de vote dans d’autres États du champ de bataille. Les restrictions ciblent en particulier les méthodes de vote qui gagnent en popularité, dressant des obstacles au vote par correspondance et au vote anticipé qui ont connu une croissance explosive pendant la pandémie.

L’opinion majoritaire a été rédigée par la juge Rebecca Bradley et elle a été rejointe par ses collègues juges conservateurs Patience Roggensack, Brian Hagedorn et la juge en chef Annette Ziegler. Les trois juges libéraux dissidents étaient Ann Walsh Bradley, Rebecca Dallet et Jill Karofsky.

Scott Bauer, l’Associated Press