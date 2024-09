La Cour suprême du Wisconsin examine la tentative d’un militant de rendre publics les noms des électeurs inéligibles

MADISON, Wisconsin — La Cour suprême du Wisconsin entendra mardi une affaire portée par un militant conservateur qui cherche à obtenir des dossiers de tutelle dans le but de retrouver des électeurs inéligibles.

Ce procès teste la frontière entre la protection des droits à la vie privée et la garantie que les personnes non éligibles ne puissent pas voter. Et c’est la dernière tentative de ceux qui ont remis en question l’issue de la course présidentielle de 2020 pour jeter le doute sur l’intégrité des élections dans l’État où la présidentielle bascule.

L’ancien agent de voyages Ron Heuer et le groupe qu’il dirige, la Wisconsin Voters Alliance, affirment que le nombre d’électeurs inéligibles ne correspond pas au nombre figurant sur la liste électorale du Wisconsin. Ils veulent que la Cour suprême de l’État décide que les comtés doivent divulguer les dossiers déposés lorsqu’un juge détermine que quelqu’un n’est pas apte à voter afin que ces noms puissent être comparés à la liste électorale.

Heuer et la WVA ont intenté des poursuites dans 13 comtés en 2022 pour obtenir des dossiers de tutelle.

En 2023, une cour d’appel de l’État a annulé une décision d’un tribunal de circuit rejetant l’affaire et a estimé que les dossiers étaient publics. Elle a ordonné au comté de Walworth de les publier en supprimant les dates de naissance et les numéros de dossier. Le comté a fait appel devant la Cour suprême de l’État, qui entend mardi les plaidoiries dans l’affaire.

Il est peu probable que la Cour, contrôlée par des juges libéraux, rende une décision avant les élections de novembre.

Les avocats du comté de Walworth soutiennent dans les documents judiciaires que la loi de l’État n’autorise pas la divulgation des « informations hautement confidentielles soumises à des protections de la vie privée » à Heuer et à la WVA.

La loi est « parfaitement claire » : seules les personnes ayant un « besoin personnel et identifiable » de ces dossiers peuvent y avoir accès, ont-ils écrit.

« La WVA n’a pas démontré un tel besoin car ses intérêts ne sont pas du tout liés aux procédures de tutelle sous-jacentes », ont fait valoir les avocats du comté.

L’avocat de la WVA a fait valoir dans les documents judiciaires que l’avis d’éligibilité au vote demandé est un document public car il s’agit d’une « communication aux responsables électoraux concernant le droit d’une personne de s’inscrire pour voter ou de voter ».

Heuer et la WVA ont avancé des théories de conspiration sur l’élection de 2020 dans le but d’annuler la victoire du président Joe Biden dans le Wisconsin. Heuer a été embauché comme enquêteur dans le enquête discréditée sur les élections de 2020 dirigée par l’ancien juge de la Cour suprême du Wisconsin, Michael Gableman, qui n’a trouvé aucune preuve de fraude ou d’abus qui aurait pu modifier les résultats des élections.

La WVA a également intenté deux procès infructueux visant à annuler la victoire de Biden dans le Wisconsin.

Biden a battu Trump par près de 21 000 voix dans le Wisconsin en 2020, un résultat qui a résisté des audits indépendants et partisans et Avisainsi que les poursuites judiciaires et les recomptages demandés par Trump.