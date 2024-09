La Cour suprême du Wisconsin doit décider si les camionnettes de vote mobiles peuvent être utilisées lors des prochaines élections

MADISON, Wisconsin — La Cour suprême du Wisconsin doit entendre mardi les arguments dans une affaire portée par les républicains qui veulent interdire l’utilisation de camionnettes de vote mobiles dans l’État clé de la bataille présidentielle.

De telles camionnettes – une seule, en fait – n’ont été utilisées qu’une seule fois, à Racine en 2022. Elles ont permis aux électeurs de voter par correspondance dans les deux semaines précédant l’élection. Racine, le Comité national démocrate et d’autres affirment que rien dans la loi de l’État n’interdit l’utilisation de camionnettes de vote.

Quelle que soit la décision du tribunal, elle n’aura aucune incidence sur les élections de novembre, car elle n’est pas attendue avant plus tard et aucune ville n’a été invitée à utiliser des bureaux de vote alternatifs pour cette élection avant la date limite. Mais la décision déterminera si des bureaux de vote mobiles peuvent être utilisés lors des prochaines élections.

Les républicains soutiennent qu’il est contraire à la loi de l’État d’exploiter des sites de vote mobiles, car leur utilisation répétée augmenterait les risques de fraude électoraleet que celui de Racine a été utilisé pour renforcer la participation démocrate.

La loi du Wisconsin interdit l’implantation d’un bureau de vote anticipé dans un lieu qui avantagerait un parti politique. D’autres restrictions s’appliquent aux bureaux de vote anticipé, notamment l’obligation de se trouver « aussi près que possible » du bureau du greffier.

Pour les élections de 2022, la greffière de la ville de Racine, Tara McMenamin, et la ville « avaient pour objectif de rendre le vote accessible au plus grand nombre d’électeurs éligibles possible, et les lieux de vote étaient aussi proches que possible du bureau du greffier municipal tout en atteignant cet objectif et en se conformant à la loi fédérale », a fait valoir l’avocat de la ville dans les documents déposés au tribunal.

Racine a acheté sa camionnette grâce à une subvention du Center for Tech and Civic Life, une organisation à but non lucratif financée par le fondateur de Facebook Mark Zuckerberg et sa femme. Les républicains ont été critiques des subventions, appelant l’argent « Zuckerbucks » qui, selon eux, a été utilisé pour orienter la participation dans les zones démocrates.

Les électeurs du Wisconsin en avril approuvé un amendement constitutionnel interdire l’utilisation de l’argent privé pour aider à organiser des élections.

La camionnette n’a été utilisée que pour faciliter le vote anticipé en personne au cours des deux semaines précédant une élection, a déclaré McMenamin. Elle a déclaré que le véhicule était utile car il devenait trop encombrant pour son personnel d’installer son équipement dans des bureaux de vote éloignés.

Il a voyagé pendant deux semaines à travers la ville, permettant aux électeurs de voter par correspondance en personne dans 21 endroits différents.

Le président du Parti républicain du comté de Racine, Ken Brown, représenté par le Wisconsin Institute for Law and Liberty, a déposé une plainte le lendemain des primaires d’août 2022 auprès de la Commission électorale du Wisconsin, affirmant que la camionnette était contraire à la loi de l’État. Il a fait valoir qu’elle n’avait été envoyée que dans les zones démocrates de la ville dans le cadre d’une mesure illégale visant à renforcer la participation.

McMenamin a contesté ces accusations, affirmant qu’elles démontrent une méconnaissance des circonscriptions électorales de la ville, traditionnellement orientées vers les démocrates.

« Que l’intention de McMenamin ait été ou non de créer cet avantage de participation pour les démocrates, c’est précisément ce qu’elle a fait à travers les sites qu’elle a sélectionnés », a fait valoir Brown dans un mémoire déposé auprès de la Cour suprême de l’État.

La commission électorale a rejeté la plainte quatre jours avant les élections de 2022, affirmant qu’il n’y avait aucune raison probable de croire que la loi avait été enfreinte. Brown a intenté une action en justice.

Brown a intenté une action en justice et, en janvier, un tribunal de circuit du comté de Racine a statué. Le juge s’est rangé du côté des républicainsjugeant que les lois électorales des États n’autorisent pas l’utilisation de sites de vote mobiles.

La Cour suprême du Wisconsin En juin, la Cour suprême a maintenu cette décision en attendant l’examen de l’affaire, ce qui signifie que l’utilisation de sites de vote mobiles ne serait pas autorisée lors de la prochaine élection présidentielle. La Cour a également maintenu les mêmes règles en vigueur depuis 2016 pour déterminer l’emplacement des sites de vote anticipé. La date limite pour sélectionner ces sites pour l’élection de novembre était en juin.