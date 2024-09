La Cour suprême du Wisconsin accepte d’entendre une affaire concernant l’avenir du chef des élections de l’État

MADISON, Wisconsin — La Cour suprême du Wisconsin a déclaré mercredi qu’elle entendrait un procès qui pourrait déterminer si la plus haute responsable des élections de l’État pouvait rester à son poste après que les républicains qui contrôlaient le Sénat de l’État a cherché à la virer l’année dernière.

La Cour, contrôlée par les libéraux, a annoncé qu’elle entendrait l’affaire mais n’a pas immédiatement fixé de date pour les plaidoiries. Il est presque certain que la Cour ne rendra pas sa décision avant les élections du 5 novembre.

Meagan Wolfe est l’administratrice non partisane de la Commission électorale du Wisconsin, une agence dirigée par un conseil bipartisan qui supervise les élections dans cet État clé pour la présidentielle. Les républicains mécontents d’elle, en particulier après l’élection de 2020 remportée par le président Joe Biden, ont tenté de la destituer de son poste.

Wolfe a fait l’objet de théories du complot et de menaces de la part de sceptiques électoraux qui prétendent à tort qu’elle faisait partie d’un complot visant à truquer le vote de 2020 en faveur de Biden. Biden a battu Donald Trump en 2020 par près de 21 000 voix d’avance dans le Wisconsin, et sa victoire a résisté à deux recomptages partiels, à un audit non partisan, à l’examen d’un cabinet d’avocats conservateur et à de multiples poursuites judiciaires au niveau des États et au niveau fédéral.

Les républicains du Sénat ont voté en septembre 2023 de renvoyer Wolfemalgré les objections des démocrates et des avocats non partisans de la législature, qui ont déclaré que le Sénat n’avait pas l’autorité de voter à ce moment-là parce que Wolfe était un remplaçant à son poste et n’avait pas été reconduite.

Le procureur général démocrate Josh Kaul a intenté une action en justice pour contester ce vote, et dans les documents judiciaires, les dirigeants législatifs républicains ont changé de cap et ont affirmé que leur vote pour le limogeage de Wolfe était simplement « symbolique » et n’avait aucun effet juridiqueIls ont également demandé au juge d’ordonner à la commission électorale de nommer un administrateur sur lequel le Sénat pourra voter.

La juge Ann Peacock du tribunal de circuit du comté de Dane a déclaré dans une décision de janvier que Wolfe occupait légalement le poste d’administratrice de la commission électorale en tant que suppléante, étant donné que la commission n’a pas réussi à déterminer si elle devait être reconduite. Le vote du Sénat visant à la révoquer n’a eu aucun effet juridique et la commission n’a aucune obligation de nommer un nouveau chef pendant que Wolfe occupe ce poste, a statué Peacock.

Les dirigeants républicains de la législature ont fait appel et ont demandé à la Cour suprême de l’État de traiter l’affaire directement, en évitant une cour d’appel de l’État, ce qu’elle a accepté de faire mercredi.

Il est possible que la Cour ne rende pas sa décision avant l’année prochaine, après l’entrée en fonction des législateurs élus en novembre. Les démocrates espèrent réduire la majorité républicaine de 22 à 10 au Sénat. Le Sénat a le pouvoir d’approuver ou de rejeter les nominations au poste de gouverneur et d’autres personnes, comme Wolfe.

Les républicains ont rejeté 21 des nominations du gouverneur démocrate Tony Evers, rompant ainsi avec le précédent bipartisan de longue date consistant à approuver le choix d’un gouverneur.