La Cour suprême du Sri Lanka ordonne à l’ancien président de payer les victimes des attentats à la bombe du dimanche de Pâques 2019

La Cour suprême du Sri Lanka a jugé jeudi que l’inaction de l’ancien président du pays et de quatre autres personnes avait conduit aux attentats à la bombe du dimanche de Pâques en 2019 qui avaient tué près de 270 personnes et leur avait ordonné de verser une indemnisation pour violation des droits fondamentaux des victimes et de leurs familles.

Un banc de sept juges de la plus haute cour a ordonné à l’ancien président Maithripala Sirisena de payer 273 300 dollars sur ses fonds personnels. Il a également ordonné au chef de la police, à deux hauts responsables du renseignement et au secrétaire du ministère de la Défense de l’époque de payer un total de 574 000 dollars.

Deux groupes musulmans locaux qui avaient prêté allégeance au groupe État islamique ont été accusés d’avoir perpétré six attentats-suicides quasi simultanés visant des fidèles lors des offices de Pâques dans trois églises et des touristes prenant leur petit-déjeuner dans trois grands hôtels.

Une rupture de communication causée par une rupture entre Sirisena et le Premier ministre de l’époque a été imputée à l’incapacité des autorités à agir sur des renseignements étrangers quasi spécifiques reçus avant les attentats, qui ont également blessé environ 500 personnes.

Le tribunal a déclaré que Sirisena, qui était également ministre de la Défense et commandant en chef des forces armées, n’avait pas convoqué de réunions régulières du conseil de sécurité nationale et avait omis le personnel clé des réunions qu’il tenait.

“Tout cela est une dure réalité qui frappe ce tribunal comme une grave omission de la part du président de l’époque”, a déclaré le tribunal.

“Ce lamentable échec de la part de l’ancien président Sirisena a eu des conséquences désastreuses pour ce pays. Non seulement des vies ont été perdues et des propriétés ont été détruites, mais la tension interraciale et la haine interethnique ont commencé à lever la tête, provoquant la détérioration du tissu même de cette nation. brisée », a-t-il déclaré.

“La diligence avec laquelle le ministre de la Défense aurait dû exercer ses larges pouvoirs dans le plus grand bien du pays était totalement inexistante selon les preuves qui ont été présentées à ce tribunal”, a-t-il déclaré.

Une commission présidentielle avait précédemment recommandé des poursuites pénales contre Sirisena pour négligence présumée, mais cela n’a pas été suivi.

Le gouvernement a poursuivi plusieurs personnes en lien avec les attaques, mais les dirigeants de l’église catholique du pays disent soupçonner un complot plus important et exigent que les dirigeants soient révélés.