La Cour suprême du Royaume-Uni rejette l’appel d’Uber, jugeant que les conducteurs sont des travailleurs et non des travailleurs indépendants

Le plus haut tribunal britannique a statué vendredi que les chauffeurs d’Uber sont des «travailleurs» et ont donc droit à un salaire minimum et à des congés payés.

La décision pourrait menacer le modèle commercial du service automobile et pourrait avoir des implications plus larges pour la soi-disant économie des petits boulots.

Les sept juges de la La Cour suprême du Royaume-Uni rejette à l’unanimitéd L’appel d’Uber contre une décision d’un tribunal inférieur et a confirmé que les conducteurs devraient être classés comme des «travailleurs» et non comme des travailleurs indépendants.

«Le tribunal du travail a eu raison de conclure que les conducteurs sont des travailleurs», a déclaré Nicholas Hamblen, un juge de la Cour suprême, en lisant un résumé de la décision sur un flux en direct du tribunal.

« Les conducteurs sont dans une position de subordination et de dépendance à Uber, de sorte qu’ils ont peu ou pas de capacité à améliorer leur position économique ou leurs compétences professionnelles ou entrepreneuriales », a-t-il ajouté.

Uber avait fait valoir qu’il agissait uniquement en tant que fournisseur de technologie agissant en tant qu’agent de réservation et que lorsqu’un trajet est réservé, un contrat est donc conclu directement entre le conducteur et le passager. Il a déclaré que sa commission de 20 pour cent était une «commission de service» pour laisser le conducteur utiliser sa technologie.

La société compte 65000 conducteurs actifs au Royaume-Uni

Les actions d’Uber ont baissé de 3% dans les échanges avant commercialisation à New York.