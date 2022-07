La Cour suprême du Royaume-Uni entendra l’affaire de l’indépendance de l’Écosse en octobre

Sturgeon et son parti national écossais soutiennent que le départ de la Grande-Bretagne de l’Union européenne et la pandémie de coronavirus ont bouleversé la politique et l’économie et qu’il est temps de revoir le cas de l’indépendance. Les électeurs britanniques ont approuvé de justesse le Brexit lors d’un référendum en 2016, mais ceux d’Écosse ont voté avec force pour rester dans l’UE.

Comme le Pays de Galles et l’Irlande du Nord, l’Écosse a son propre parlement et gouvernement et élabore ses propres politiques en matière de santé publique, d’éducation et d’autres questions. Mais le gouvernement à l’échelle du Royaume-Uni à Londres contrôle des questions telles que la défense et la politique budgétaire.