La Cour suprême du Royaume-Uni empêche l’Écosse d’organiser un deuxième référendum sur l’indépendance

La plus haute cour du Royaume-Uni a décidé mercredi que l’Écosse ne pourrait pas organiser un deuxième vote référendaire pour accéder à l’indépendance.

La Cour suprême du Royaume-Uni a statué, dans une décision unanime des 5 juges, que l’Écosse n’avait pas le pouvoir d’organiser un nouveau référendum sur l’indépendance sans l’autorisation du parlement britannique.

Le jugement est un revers pour la campagne du gouvernement écossais visant à rompre avec le Royaume-Uni et six semaines après que les avocats de l’administration écossaise indépendantiste et du gouvernement britannique conservateur ont plaidé leurs causes lors d’audiences à Londres.

La première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, a déclaré qu’elle respecterait la décision mais poursuivrait la lutte pour l’indépendance, affirmant que le “droit démocratique de l’Écosse de choisir son propre avenir” était en jeu.

Peu de temps après le verdict, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré qu’il pensait que “le peuple écossais veut que nous travaillions à résoudre les principaux défis auxquels nous sommes collectivement confrontés”.

“Nous respectons la décision claire et définitive de la Cour suprême du Royaume-Uni”, a ajouté Sunak.

Le gouvernement écossais semi-autonome veut organiser un référendum en octobre prochain avec la question « L’Ecosse devrait-elle être un pays indépendant ?

Le gouvernement britannique à Londres refuse d’approuver un vote, affirmant que la question a été réglée lors d’un référendum de 2014 qui a vu les électeurs écossais rejeter l’indépendance par une marge de 55% à 45%.

L’Écosse et l’Angleterre sont politiquement unies depuis 1707. L’Écosse a son propre parlement et gouvernement depuis 1999 et élabore ses propres politiques en matière de santé publique, d’éducation et d’autres questions. Le gouvernement à l’échelle du Royaume-Uni à Londres contrôle des questions telles que la défense et la politique budgétaire.

La décision de mercredi est sans appel.

Associated Press et Reuters ont contribué à ce rapport