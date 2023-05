La Cour suprême du pays a ordonné la libération de l’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan

La Cour suprême du Pakistan a ordonné jeudi la libération de l’ancien Premier ministre Imran Khan, dont l’arrestation pour corruption plus tôt cette semaine a déclenché une vague de violence à travers le pays par ses partisans.

Après la décision, la violence dans tout le pays a semblé s’atténuer, bien que des affrontements entre des partisans en fête de Khan et la police aient brièvement éclaté près du bâtiment de la Cour suprême. Le gouvernement a cependant dénoncé la décision et déclaré qu’il était déterminé à trouver d’autres voies légales pour arrêter l’ancien premier ministre.

Pour une nation habituée aux prises de contrôle militaires, aux crises politiques et à la violence, les troubles de la semaine dernière ont été sans précédent. Depuis l’arrestation dramatique de Khan mardi, des manifestants se sont affrontés avec la police dans des régions du pays, et des foules ont attaqué des sites militaires et gouvernementaux, essayant de prendre d’assaut le quartier général principal de l’armée et incendiant la résidence d’un haut général à Lahore. Le gouvernement a répondu par une répression contre les partisans de Khan, arrêtant plus de 2 000 personnes à ce jour.

La Cour suprême a jugé que l’arrestation de Khan il y a deux jours était illégale et, bien qu’elle l’ait libéré de sa garde à vue, elle a ordonné qu’il soit maintenu sous la protection des forces de sécurité dans un endroit sûr de la capitale, Islamabad. Le chef de son équipe juridique, Babar Awan, a souligné que Khan est un « citoyen libre » et qu’il sera autorisé à rencontrer des avocats et des partisans. Le juge en chef Umar Ata Bandial a exhorté Khan à appeler ses partisans à rester pacifiques.

Khan comparaîtra vendredi devant la Haute Cour d’Islamabad pour reconsidérer sa décision antérieure selon laquelle l’arrestation était légale. Khan peut également demander au tribunal une protection contre une future arrestation pour corruption.

S’exprimant sur la chaîne pakistanaise Dunya TV, la ministre de l’Intérieur Rana Sanaullah Khan a juré : « Nous l’arrêterons à nouveau », peut-être pour des accusations annoncées la veille d’incitation à la vague de violence. Le ministre n’a aucun lien de parenté avec l’ancien premier ministre.

La décision a exaspéré le gouvernement, plusieurs responsables accusant le juge en chef de partialité envers Khan. Le juge en chef Bandial « devrait maintenant hisser le drapeau du parti d’Imran Khan à la Cour suprême, ou il devrait déclarer que le tribunal est un sous-bureau du parti d’Imran », a déclaré aux journalistes Azam Tarar, conseiller du Premier ministre Shahbaz Sharif.

Le ministre de la Défense, Khawaja Mohammad Asif, a qualifié cela de « sursis spécial » pour l’ancien Premier ministre, affirmant que le tribunal avait ignoré les attaques de ses partisans contre des installations militaires et gouvernementales.

La violence a intensifié une longue confrontation brûlante entre l’ancien Premier ministre et le gouvernement de Sharif. Khan a été démis de ses fonctions il y a un an par un vote de censure au Parlement, mais il détient toujours un fervent soutien dans de nombreux domaines. Il fait également face à au moins 100 accusations criminelles contre lui déposées par divers organismes gouvernementaux, principalement pour corruption. Khan a dépeint son renvoi et les accusations comme faisant partie d’une campagne contre lui par Sharif, les États-Unis et l’armée pakistanaise – une affirmation que tous les trois nient.

L’étincelle a été l’arrestation dramatique de l’ancien dirigeant mardi. Khan était au tribunal pour une série d’accusations, lorsque des agents anti-corruption ont fait irruption, l’ont traîné et l’ont poussé dans un véhicule blindé en rapport avec d’autres accusations.

Dans les violences qui ont suivi, au moins 10 de ses partisans ont été tués et des dizaines de manifestants et plus de 200 policiers blessés. Les manifestants ont incendié des camions, des voitures et des véhicules de police dans les rues et bloqué des autoroutes. Cela fait écho aux troubles qui ont suivi l’assassinat en 2007 de l’ancien Premier ministre Benazir Bhutto lors d’un rassemblement électoral. Ses partisans de l’époque, indignés par son meurtre, se sont déchaînés pendant des jours à travers le Pakistan.

La police a déposé jeudi de nouvelles accusations de terrorisme contre Khan et les principaux dirigeants de son parti pakistanais Tehreek-e-Insaf pour incitation à la violence.

Dans une allocution à la nation mercredi soir, Sharif a déclaré que Khan avait été arrêté en raison de son implication dans la corruption et qu’il y avait des preuves à l’appui de ces accusations.

Il a déclaré que les troubles l’avaient contraint à déployer l’armée à Islamabad, au Pendjab – la province la plus peuplée du Pakistan – et dans les régions instables du nord-ouest.

À la suite de la violence, le gouvernement a fermé des écoles, des collèges et des universités dans les provinces du Pendjab et du nord-ouest de Khyber Pakhtunkhwa, où Khan bénéficie d’un soutien massif de la base et où la plupart des violences ont été signalées. Jusqu’à présent, au moins sept des décès de manifestants ont été signalés à Khyber Pakhtunkhwa et deux à Lahore, la capitale du Pendjab, ainsi qu’un dans la ville de Quetta, dans le sud-ouest du pays. Le gouvernement a également suspendu le service Internet dans diverses régions du pays.

« Nous arrêterons tous ceux qui ont perturbé la loi et l’ordre », a déclaré Mohson Naqvi, le ministre en chef du Pendjab.

Les attaques des manifestants contre l’armée ont été surprenantes. L’armée a dirigé directement le Pakistan pendant plus de la moitié des 75 années écoulées depuis que le pays a obtenu son indépendance de la domination coloniale britannique et exerce un pouvoir considérable sur les gouvernements civils.

Les partisans de Khan ont attaqué le quartier général militaire de Rawalpindi et des postes de sécurité dans le nord-ouest. A Lahore mardi soir, des manifestants ont saccagé et incendié la résidence du commandant régional, le lieutenant-général Salman Fayyaz Ghani.

L’armée s’est engagée mercredi à répondre aux attaques des manifestants avec toute sa force. Il a déclaré que les attaques contre ses installations avaient été lancées de manière orchestrée et que la violence était un « chapitre noir » de l’histoire du pays.