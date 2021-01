La Cour suprême du Pakistan a ordonné la libération de l’homme pakistanais et britannique Ahmad Saeed Omar Sheikh, qui a été reconnu coupable, puis acquitté pour son rôle dans la décapitation du journaliste américain Daniel Pearl en 2002.

Le tribunal a également rejeté un appel lancé par la famille de Pearl après l’acquittement d’Ahmad Saeed Omar Sheikh, mais on ne sait toujours pas s’il sera également libéré jeudi.

Trois autres Pakistanais reconnus coupables d’avoir joué un rôle dans l’enlèvement et la mort de Pearl ont également reçu l’ordre d’être libérés.

La décapitation et le démembrement de Pearl, confirmés lors d’une autopsie, ont choqué le monde en 2002, bien avant que l’État islamique n’utilise la tactique consistant à filmer le meurtre horrible de journalistes et d’activistes dans les années qui ont suivi.

Ses restes démembrés ont été découverts dans une tombe peu profonde peu de temps après qu’une vidéo de son meurtre soit arrivée au consulat américain à Karachi.

La famille de Pearl a appelé la décision du tribunal «Une parodie complète de justice» et a appelé les États-Unis et le Pakistan à «Corriger cette injustice» qui, selon eux, met en danger les journalistes du monde entier.

Aussi sur rt.com L’argent dépasse les droits de l’homme alors que le Royaume-Uni fouette 2,6 milliards de livres sterling de fusils de précision, de boucliers anti-émeute, de gaz lacrymogène et d’armes à feu aux régimes « douteux »

Sheikh a été reconnu coupable d’avoir attiré Pearl, qui enquêtait sur le soi-disant « Bomber à chaussures » Richard Reid et son lien avec des militants pakistanais, vers un site de Karachi d’où il a été kidnappé.

Sheikh est resté dans le quartier des condamnés à mort depuis sa condamnation initiale, mais la décision de la Cour suprême a confirmé son acquittement et ordonné sa libération.

Les autorités de Washington ont déclaré précédemment que, dans le cas où Sheikh serait libéré, elles demanderaient son extradition vers les États-Unis pour être jugées.

Reste à savoir si une demande d’extradition se concrétise et sous quelle forme, ce qui constitue le premier test majeur pour la nouvelle administration Biden et ses relations avec le Pakistan.

« La famille Pearl est complètement sous le choc de la décision majoritaire de la Cour suprême du Pakistan d’acquitter et de libérer Ahmed Omer Sheikh et les autres accusés qui ont enlevé et tué Daniel Pearl », L’avocat de la famille Pearl, Faisal Siddiqi, a déclaré dans un communiqué.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!