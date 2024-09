La Cour suprême du Nevada met fin au procès en diffamation du magnat des casinos Steve Wynn contre l’Associated Press

LAS VEGAS — La Cour suprême du Nevada a mis fin jeudi à un procès en diffamation intenté par le magnat des casinos Steve Wynn contre l’Associated Press en 2018, rejetant la demande de Wynn d’obtenir qu’un jury entende sa plainte selon laquelle il avait été diffamé par un article de l’AP sur des témoignages adressés à la police de Las Vegas par deux femmes qui l’accusaient d’avoir commis une inconduite sexuelle.

Le tribunal composé de sept membres a confirmé une Décision de février par un panel de trois juges citant la loi anti-SLAPP de l’État, ou « poursuites stratégiques contre la participation du public ». Le Nevada fait partie de la plupart des États et du District de Columbia dont les lois bloquent les poursuites intentées pour intimider ou faire taire les critiques.

Cette décision stipule que les lois anti-SLAPP « ont été conçues pour limiter précisément le type de réclamation en cause ici, qui implique un organisme de presse publiant un article dans un effort de bonne foi pour informer ses lecteurs sur une question d’intérêt public évident ».

Dans ce que la Cour a déclaré à l’unanimité jeudi être un effort pour clarifier la loi, le juge Ron Parraguirre a écrit que Wynn, en tant que personnalité publique, devait montrer « des preuves claires et convaincantes pour déduire raisonnablement que la publication a été faite avec une réelle malveillance ».

« Le public avait intérêt à comprendre l’histoire des fautes qui auraient été commises par l’une des personnalités les plus reconnues du Nevada », indique l’avis, « et l’article se rapporte directement à cet intérêt. »

Les avocats qui représentent personnellement Wynn et ceux qui ont traité l’affaire n’ont pas répondu aux courriels et aux messages téléphoniques demandant des commentaires sur la décision du plus haut tribunal de l’État.

« L’Associated Press est très satisfaite de la décision de la Cour suprême du Nevada », a déclaré Lauren Easton, vice-présidente des communications d’entreprise de l’AP, dans un communiqué.

Dominic Gentile, un avocat chevronné du Nevada bien connu pour son travail sur le droit du Premier Amendement, a déclaré que la décision « rendra encore plus difficile pour une personnalité publique d’intenter une action en justice pour conduite expressive ».

« Dans la plupart des cas, la norme est la « prépondérance des preuves » selon laquelle une action en justice est intentée pour étouffer la liberté d’expression », a-t-il déclaré. « Cette affaire a pris cela en compte et a relevé la barre pour qu’une personnalité publique ne soit pas expulsée du tribunal. »

Gentile est avocat dans l’État depuis 1979 et a enseigné à la Boyd School of Law de l’Université du Nevada à Las Vegas. La malveillance, a-t-il dit, signifie « vous savez que c’est faux ou vous n’avez pas fait assez pour déterminer que c’était le cas ».

Wynn, aujourd’hui âgé de 82 ans et résidant en Floride, est le milliardaire qui a développé un empire de casinos de luxe aux États-Unis et dans l’enclave chinoise de jeux de hasard de Macao. Il a toujours nié les allégations d’inconduite sexuelle, qui ont été rapportées pour la première fois en janvier 2018 par le Wall Street Journal.

Il a démissionné de son poste de PDG de Wynn Resorts Ltd. après que les rapports ont été rendus publics, a cédé des actions de la société et a quitté le conseil d’administration de l’entreprise. L’année dernière, il a coupé les ponts avec l’industrie qu’il a contribué à façonner à Las Vegas, en acceptant avec les régulateurs des jeux de hasard du Nevada de payer une amende de 10 millions de dollarssans admettre aucun acte répréhensible.

Dans une série de règlements en 2019, la Nevada Gaming Commission a infligé une amende à l’ancienne société de Wynn record de 20 millions de dollars pour ne pas avoir enquêté sur les allégations d’inconduite sexuelle portées contre lui avant sa démission, et les régulateurs des jeux de hasard du Massachusetts ont infligé une amende à l’entreprise et à un haut dirigeant 35,5 millions de dollars pour avoir omis de divulguer, lors de la demande de licence pour un complexe hôtelier de la région de Boston, qu’il y avait eu des allégations d’inconduite sexuelle contre Wynn.

En novembre 2019, Wynn Resorts a accepté de recevoir 20 millions de dollars de dommages et intérêts de la part de Wynn et 21 millions de dollars supplémentaires de la part des compagnies d’assurance au nom des employés actuels et anciens de Wynn Resorts. régler les litiges des actionnaires accusant les directeurs d’entreprise de ne pas avoir divulgué les allégations de mauvaise conduite.

Ces accords ne prévoyaient pas non plus d’aveu d’acte répréhensible.

En avril 2018, Wynn a intenté une action en diffamation contre AP, l’un de ses journalistes et l’une des femmes, Halina Kuta. Kuta a déposé plainte auprès de la police, affirmant que Wynn l’avait violée dans les années 1970 à Chicago et qu’elle avait donné naissance à leur fille dans les toilettes d’une station-service.

Aucun des accusateurs n’a été identifié dans le rapport de l’AP. Leurs noms et d’autres informations permettant de les identifier ont été censurés dans les documents obtenus par l’AP suite à une demande d’accès aux archives publiques. La police de Las Vegas a refusé de fournir des détails supplémentaires et a déclaré que trop de temps s’était écoulé depuis que Kuta avait déclaré que les événements s’étaient produits en 1973 ou 1974. Aucune accusation n’a jamais été portée contre Wynn.

L’AP ne publie généralement pas les noms des personnes qui disent avoir été victimes d’agression sexuelle, mais Kuta a accepté d’être nommé dans des reportages ultérieurs.

Les avocats de Wynn ont fait valoir que l’article, qui citait des documents de police, ne décrivait pas complètement les éléments du récit de Kuta qui auraient pu mettre en doute son affirmation.

Un juge du tribunal de première instance a par la suite statué que Kuta avait diffamé Wynn avec ses allégations, que le juge a qualifiées de « totalement fantaisistes », et a accordé à Wynn une somme symbolique de 1 $ de dommages et intérêts.