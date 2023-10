La Cour suprême du Myanmar refuse d’entendre les appels spéciaux de Suu Kyi dans des affaires d’abus de pouvoir et de corruption

La Cour suprême du Myanmar a refusé vendredi d’entendre les appels spéciaux de la dirigeante déchue du pays, Aung San Suu Kyi, contre ses condamnations dans six affaires de corruption dans lesquelles elle a été reconnue coupable d’abus de son autorité et d’acceptation de pots-de-vin, a déclaré un responsable judiciaire.

Suu Kyi, 78 ans, qui a été arrêtée lorsque l’armée a renversé son gouvernement élu en février 2021, purge une peine de prison totalisant 27 ans après avoir été reconnue coupable d’une série d’accusations criminelles portées pour la plupart par l’armée.

Ses partisans et analystes indépendants affirment que les accusations, qui ont toutes été contestées par Suu Kyi et ses avocats, sont fausses et constituent une tentative de la discréditer et de légitimer la prise du pouvoir par l’armée.

Elle a d’abord été condamnée à des peines totalisant 33 ans, mais le général Min Aung Hlaing, chef du gouvernement militaire, lui a accordé sa grâce dans cinq cas et a réduit sa peine de six ans dans le cadre d’une amnistie plus large pour plus de 7 000 prisonniers à l’occasion d’une fête bouddhiste. fête religieuse en août.

Le responsable juridique, qui connaît les affaires judiciaires de Suu Kyi, a déclaré que les appels que le tribunal de la capitale Naypyitaw a refusé d’entendre comprenaient quatre cas dans lesquels elle a été reconnue coupable d’avoir abusé de sa position pour louer des parcelles de terrain et des propriétés à Naypyitaw et à Yangon, la plus grande ville du pays.

Les affaires alléguaient qu’elle avait obtenu le terrain à des prix inférieurs à ceux du marché pour une fondation caritative qu’elle présidait et qu’elle s’était construite une résidence sur un terrain avec l’argent donné à la fondation.

Le responsable judiciaire a parlé sous couvert d’anonymat car il n’est pas autorisé à divulguer des informations. Les avocats de Suu Kyi, qui avaient été une source d’informations sur la procédure, ont été placés sous silence fin 2021.

Il a indiqué que les autres affaires en appel étaient liées aux deux chefs d’accusation de corruption dans lesquels Suu Kyi a été reconnue coupable d’avoir reçu un total de 550 000 dollars entre 2018 et 2020 de la part de Maung Weik, un magnat qui avait été reconnu coupable en 2008 de trafic de drogue.

Les appels spéciaux constituent généralement la dernière étape du processus judiciaire au Myanmar. Toutefois, elles peuvent être réexaminées par le Tribunal d’appel spécial ou le Tribunal plénier si le juge en chef estime qu’elles sont dans l’intérêt public.

Les appels contre la condamnation de Suu Kyi pour des accusations telles que fraude électorale, violation des lois sur le secret officiel et six autres affaires de corruption sont toujours en cours de traitement, ont déclaré plusieurs responsables judiciaires.

L’équipe juridique de Suu Kyi a été confrontée à plusieurs obstacles, notamment l’impossibilité de la rencontrer pour recevoir ses instructions alors qu’ils préparaient ses appels.

Ils ont demandé au moins cinq fois l’autorisation de rencontrer Suu Kyi depuis qu’ils l’ont vue en personne pour la dernière fois en décembre, mais n’ont reçu aucune réponse, ont indiqué des responsables judiciaires.

Des informations ont été rapportées le mois dernier selon lesquelles Suu Kyi souffrait de symptômes d’hypotension, notamment des étourdissements et une perte d’appétit, mais s’était vu refuser un traitement dans des établissements qualifiés en dehors du système pénitentiaire.

Ces informations n’ont pas pu être confirmées de manière indépendante, mais Kim Aris, le fils cadet de Suu Kyi, a déclaré lors d’entretiens qu’il avait entendu dire que sa mère était extrêmement malade, souffrait de problèmes de gencives et était incapable de manger. Aris, qui vit en Angleterre, a demandé instamment que le gouvernement militaire du Myanmar subisse des pressions pour libérer sa mère et d’autres prisonniers politiques.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – PTI)