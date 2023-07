La Cour suprême du Myanmar entendra les appels du dirigeant déchu Suu Kyi dans les affaires portées par l’armée

BANGKOK (AP) – La Cour suprême du Myanmar a prévu des audiences ce mois-ci pour examiner les appels de la dirigeante déchue Aung San Suu Kyi contre sa condamnation dans des affaires qui l’ont condamnée à un total de 33 ans de prison, ont déclaré samedi des responsables juridiques.

Les poursuites contre elle sont principalement intentées par l’armée qui a pris le pouvoir à son gouvernement élu en février 2021.

Suu Kyi, 78 ans, a été arrêtée à la suite du coup d’État militaire et jugée pour diverses accusations qui, selon les partisans et les groupes de défense des droits, ont été concoctées pour légitimer l’usurpation et la discréditer afin qu’elle ne puisse pas reprendre un rôle actif en politique.

Elle n’a pas été vue ni autorisée à parler en public depuis son arrestation et ses avocats n’ont pas le droit de parler à la presse de ses affaires depuis fin 2021.

Deux responsables juridiques au courant des affaires déposées contre elle ont déclaré que la Cour suprême prévoyait d’entendre les appels de Suu Kyi le 5 juillet dans deux affaires dans lesquelles elle a été reconnue coupable de fraude électorale et d’infraction à la loi sur les secrets officiels du pays. Elle a reçu une peine de trois ans pour chaque cas en septembre de l’année dernière.

Les responsables ont parlé sous couvert d’anonymat car ils ne sont pas autorisés à divulguer des informations sur les cas de Suu Kyi.

Ils ont déclaré que le tribunal devait entendre le 12 juillet les appels contre sa condamnation pour cinq accusations de corruption où elle a été reconnue coupable d’avoir abusé de sa position et d’avoir causé une perte de fonds publics en négligeant de respecter la réglementation financière. Elle a été condamnée à sept ans de prison au total pour les cinq affaires, qui impliquaient d’autoriser Win Myat Aye, membre du Cabinet de son ancien gouvernement, à louer, acheter et entretenir un hélicoptère.

Le tribunal a fixé au 18 juillet une audience sur l’opportunité d’accepter des appels spéciaux pour réduire les peines contre elle dans les cas où elle a été reconnue coupable de sédition, d’importation et de possession illégales de talkies-walkies et de violation des restrictions sur les coronavirus, ont déclaré les responsables juridiques.

Les appels spéciaux sont généralement la dernière étape de la procédure d’appel au Myanmar.

Les appels initiaux déposés par ses avocats dans la plupart de ses affaires ont déjà été rejetés au moins une fois par les juridictions inférieures. Les appels de ses condamnations pour sept autres accusations de corruption sont toujours en cours, ont indiqué les responsables juridiques.

L’équipe juridique de Suu Kyi a dû faire face à plusieurs obstacles, notamment l’impossibilité de la rencontrer pour recevoir ses instructions lors de la préparation de ses appels.

Ils ont demandé cinq fois l’autorisation de rencontrer Suu Kyi depuis la dernière fois qu’ils l’ont vue en personne en décembre, mais n’ont reçu aucune réponse, ont déclaré les responsables juridiques.

Les règlements pénitentiaires sont censés permettre à chaque prisonnier nouvellement condamné de communiquer avec n’importe qui pour organiser des appels. Cependant, les directeurs de prison sont autorisés à refuser l’autorisation de réunions s’ils pensent qu’elles seraient contraires à l’intérêt public.

Le Myanmar est en ébullition depuis la prise de pouvoir par l’armée en 2021, ce qui a conduit à des manifestations pacifiques dans tout le pays que le gouvernement militaire a réprimées avec une force meurtrière, déclenchant une résistance armée généralisée que certains responsables de l’ONU ont qualifiée de guerre civile.

Au moins 19 295 détenus politiques, dont Suu Kyi, étaient détenus au Myanmar vendredi, selon l’Association d’assistance aux prisonniers politiques, un groupe de surveillance qui suit le décompte des arrestations et des meurtres par les forces de sécurité.

Grant Peck, l’Associated Press