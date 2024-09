La Cour suprême du Missouri rejette la tentative des républicains de retirer le référendum sur l’avortement des urnes

La Cour suprême du Missouri a décidé mardi de maintenir une mesure qui légaliserait avortement lors du vote de novembre, malgré les tentatives de dernière minute des républicains pour arrêter l’amendement.

La décision ordonne au secrétaire d’État du Missouri, Jay Ashcroft, de « certifier aux autorités électorales locales que l’amendement 3 sera inscrit sur le bulletin de vote des élections générales du 5 novembre 2024 et de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir qu’il figure sur ledit bulletin ».

L’amendement 3 rétablirait les protections constitutionnelles en matière d’avortement après que l’État a promulgué une interdiction quasi totale de l’avortement suite à l’annulation de Roe v. Wade en 2022.

« Le gouvernement ne doit pas nier ou porter atteinte au droit fondamental d’une personne à la liberté reproductive, qui est le droit de prendre et d’exécuter des décisions sur toutes les questions relatives aux soins de santé reproductive », stipule l’amendement.

Les défenseurs des droits reproductifs de l’État, dirigés par Les Missouriens pour la liberté constitutionnelles’est battu avec acharnement pour que l’initiative soit soumise au vote, recueillant plus de 380 000 signatures.

En août, c’était agréé Le secrétaire d’État du Missouri, Jay Ashcroft, a proposé que le candidat républicain soit sur le bulletin de vote de novembre. Peu de temps après, cependant, la représentante républicaine Hannah Kelly et la sénatrice Mary Elizabeth Coleman poursuivi en justice Ashcroft pour avoir certifié l’amendement, arguant que la mesure n’indiquait pas quelles lois elle abrogerait. La semaine dernière, les tentatives de décertification de l’amendement 3 ont continué lorsqu’un juge du comté de Cole gouverné l’amendement est invalide pour « violation de la loi de l’État ».

Trois jours plus tard et quelques semaines seulement après son approbation, Ashcroft a annoncé qu’il était décertification l’initiative, citant « de sérieuses inquiétudes quant à savoir si la pétition proposée satisfait aux exigences légales pour une notification adéquate au public. » Sa décertification a fait l’objet d’un appel, envoyant l’affaire devant la plus haute cour de l’État.

Quelques heures avant la date limite du scrutin pour les élections générales, la Cour suprême du Missouri a prouvé que les efforts des républicains étaient vains.

« La décision de la Cour suprême du Missouri est une victoire pour la démocratie directe et la liberté de procréation dans le Missouri », a déclaré l’association Missourians for Constitutional Freedom dans un communiqué. « La décision de la Cour garantit que l’amendement 3 figurera sur le bulletin de vote du 5 novembre, donnant ainsi aux électeurs, et non aux politiciens, le pouvoir de décider sur cette question cruciale. »

Avec cette décision, le Missouri deviendra le 11e état Les droits reproductifs seront soumis à un vote en novembre. L’amendement 3 nécessitera 50 % des voix pour être adopté.