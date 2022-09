JEFFERSON CITY, Mo. (AP) – La Cour suprême du Missouri a refusé mardi d’engager une action en justice contestant une proposition de vote visant à légaliser la consommation de marijuana à des fins récréatives dans l’État.

La décision de mardi signifie que l’amendement constitutionnel proposé sera sur le scrutin du 8 novembre.

Si les électeurs approuvent l’amendement, les personnes âgées de 21 ans et plus pourraient acheter et cultiver de la marijuana pour leur consommation personnelle dès cette année. La mesure obligerait également les tribunaux à effacer la plupart des condamnations passées pour marijuana.

La marijuana médicale est déjà légale dans le Missouri.

“Nous sommes maintenant à un pas de l’adoption de l’amendement 3, qui apportera des millions de nouveaux revenus au Missouri, tout en permettant aux forces de l’ordre de se concentrer sur la lutte contre les crimes violents et graves”, a déclaré le directeur de la campagne pro-récréationnelle John Payne dans un communiqué.

Les ventes de marijuana seraient taxées à 6% en vertu de la mesure du Missouri. On estime que la taxe rapportera plus de 46 millions de dollars au cours de la première année complète d’application de l’amendement et près de 70 millions de dollars l’année suivante. Les revenus seraient affectés aux maisons des anciens combattants, aux programmes de traitement de la toxicomanie et aux défenseurs publics.

Les villes et autres municipalités pourraient décréter des taxes de vente locales sur la marijuana récréative jusqu’à 3 % ou promulguer des interdictions locales sur les ventes de marijuana à des fins non médicales par un vote public.

The Associated Press