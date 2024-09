La Cour suprême du Missouri examinera une affaire dans le couloir de la mort un jour avant l’exécution prévue

JEFFERSON CITY, Missouri — La Cour suprême du Missouri entendra les arguments lundi alors que les avocats travaillant au nom de Marcellus Williams chercher à le sauver, juste un jour avant son exécution prévue.

Les plaidoiries orales étaient prévues pour lundi matin lors de l’audience devant la Cour suprême de l’État. Williams, 55 ans, doit mourir par injection mardi soir pour le meurtre au couteau de Lisha Gayle en 1998 à University City, dans le Missouri, une banlieue de Saint-Louis.

Williams a longtemps clamé son innocence. Les preuves ADN ont soulevé suffisamment de questions pour qu’un ancien gouverneur suspende une exécution en 2017, et le procureur actuel du comté de Saint-Louis a contesté la culpabilité de Williams lors d’une audience au tribunal le mois dernier.

Les avocats de Williams ont également fait appel devant la Cour suprême des États-Unis. Entre-temps, une demande de clémence présentée au gouverneur Mike Parson se concentre principalement sur la façon dont les proches de Gayle souhaitent que la peine soit commuée en prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. NAACP nationale exhorte également Parson, un républicain, à arrêter l’exécution de Williams, qui est noir.

Cette exécution serait la troisième dans le Missouri cette année et la 15e à l’échelle nationale.

Williams était à quelques heures de son exécution en août 2017 lorsque le gouverneur de l’époque, Eric Greitens, un républicain, accordé un sursis après avoir examiné les preuves ADN, aucune trace de l’ADN de Williams n’a été trouvée sur le couteau utilisé dans le meurtre. Greitens a nommé un panel des juges à la retraite pour examiner l’affaire, mais ce panel n’a jamais abouti à une conclusion.

Cette même preuve ADN a incité le procureur démocrate du comté de Saint-Louis Wesley Bell pour demander une audience contestant la culpabilité de Williams. Mais quelques jours avant l’audience du 21 août, de nouveaux tests ont montré que les preuves ADN ont été gâchées parce que des membres du bureau du procureur ont touché le couteau sans gants avant le procès initial.

Les preuves ADN n’étant pas disponibles, les avocats du Midwest Innocence Project sont parvenus à un compromis avec le bureau du procureur : Williams plaiderait à nouveau sans contestation pour meurtre au premier degré en échange d’une nouvelle peine de prison à vie sans libération conditionnelle.

Le juge Bruce Hilton a signé l’accord, tout comme la famille de Gayle. Mais à la demande du procureur général républicain Andrew Bailey, la Cour suprême du Missouri a bloqué l’accord et a ordonné à Hilton de procéder à une enquête. audience de présentation de preuvesqui a eu lieu le 28 août.

Hilton a rendu sa décision le 12 septembre que la condamnation pour meurtre au premier degré et la peine de mort seraient maintenues.

« Toutes les allégations d’erreur formulées par Williams lors de son appel direct, de son examen après condamnation et de son examen en habeas corpus ont été rejetées par les tribunaux du Missouri », a écrit Hilton. « Il n’existe aucune base permettant à un tribunal de conclure à l’innocence de Williams, et aucun tribunal n’a rendu une telle conclusion. »

La demande de clémence du Midwest Innocence Project met l’accent sur la façon dont les proches de Gayle souhaitent que la peine soit commuée en réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. « La famille définit la clôture comme le fait de permettre à Marcellus de vivre », indique la pétition.

Parson, un ancien shérif du comté, a été en fonction lors de 11 exécutions et n’a jamais accordé de clémence.

Des questions de préjugés raciaux dans la condamnation de Williams ont également été soulevées.

Le procureur dans l’affaire de meurtre au premier degré de 2001, Keith Larner, a témoigné lors de l’audience d’août que le jury du procès était équitable, même s’il ne comprenait qu’un seul membre noir.

Larner a déclaré qu’il n’avait écarté que trois jurés noirs potentiels, dont un homme parce qu’il ressemblait trop à Williams. Il n’a pas expliqué pourquoi il estimait que cela avait de l’importance.

L’exécution de Williams perpétuerait une histoire d’injustice raciale dans l’application de la peine de mort au Missouri et ailleurs, a écrit le président de la NAACP, Derrick Johnson, à Parson la semaine dernière. La NAACP est opposée à la peine de mort.

« Prendre la vie de Marcellus Williams serait une déclaration sans équivoque selon laquelle lorsqu’une femme blanche est tuée, un homme noir doit mourir. Et n’importe quel homme noir fera l’affaire », a écrit Johnson.

Les procureurs du procès initial de Williams ont déclaré qu’il s’était introduit par effraction dans la maison de Gayle le 11 août 1998, avait entendu de l’eau couler dans la douche et avait trouvé un grand couteau de boucher. Lorsque Gayle est descendue, elle a été poignardée 43 fois. Son sac à main et l’ordinateur portable de son mari ont été volés.

Les autorités ont déclaré que Williams avait volé une veste pour cacher du sang sur sa chemise. La petite amie de Williams lui a demandé pourquoi il portait une veste par une journée chaude. La petite amie a déclaré qu’elle avait vu plus tard l’ordinateur portable dans la voiture et que Williams l’avait vendu un ou deux jours plus tard.

Les procureurs ont également cité le témoignage d’Henry Cole, qui partageait une cellule avec Williams en 1999 alors que ce dernier était emprisonné pour des accusations sans rapport avec l’affaire. Cole a déclaré aux procureurs que Williams avait avoué le meurtre et fourni des détails à ce sujet.

Les avocats de Williams ont répondu que la petite amie et Cole avaient tous deux été reconnus coupables de crimes et voulaient une récompense de 10 000 $.

Salter a fait son reportage depuis O’Fallon, dans le Missouri.