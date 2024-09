La Cour suprême du Missouri doit décider si un amendement sur le droit à l’avortement sera soumis aux électeurs

JEFFERSON CITY, Missouri — La Cour suprême du Missouri entendra mardi les arguments sur la question de savoir si un amendement sur le droit à l’avortement doit être soumis aux électeurs cette année.

Il s’agit d’une proposition visant à inscrire le droit à l’avortement dans la constitution de l’État, ainsi que le droit des individus à prendre d’autres décisions en matière de santé reproductive. Si elle est adoptée, cette mesure devrait largement annuler l’interdiction quasi totale de l’avortement en 2022 dans l’État.

La proposition devait être soumise au vote de novembre. Mais le secrétaire d’État républicain Jay Ashcroft a décertifié la mesure lundi, la retirant lui-même du scrutin, à la suite d’un circuit de comté décision du juge vendredi qui s’est rangé du côté des opposants à l’avortement et de plusieurs législateurs républicains qui cherchaient à faire retirer l’amendement du scrutin.

La décision prise lundi par Ashcroft, qui s’oppose à l’avortement, est en grande partie symbolique. La Cour suprême devrait avoir le dernier mot sur la mesure et doit attendre mardi 17 heures pour apporter des modifications au scrutin de novembre. Cela ne laisse à la Cour que quelques heures pour rendre sa décision après l’audience du matin.

L’amendement fait partie d’un poussée nationale pour avoir des électeurs pèsent sur l’avortement depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade en 2022. Le Missouri a interdit presque tous les avortements immédiatement après.

Au moins neuf autres États envisageront des amendements constitutionnels consacrer le droit à l’avortementdont l’Arizona, le Colorado, la Floride, le Maryland, le Montana, le Nebraska, le Nevada et le Dakota du Sud. La plupart garantiraient le droit à l’avortement jusqu’à la viabilité du fœtus et l’autoriseraient plus tard pour la santé de la femme enceinte, ce que ferait la proposition du Missouri.

New York dispose également d’une mesure de référendum qui, selon ses partisans, protégerait le droit à l’avortement, bien qu’il existe un différend sur son impact.

Le vote sur cette question polarisante pourrait attirer davantage de personnes aux urnes, ce qui pourrait avoir un impact sur les résultats de la présidence dans les États clés, sur le contrôle du Congrès et sur les résultats des élections très disputées dans les États. Les démocrates du Missouri, par exemple, espèrent bénéficier du soutien des partisans du droit à l’avortement lors des élections de novembre.

Des batailles juridiques ont éclaté dans tout le pays sur la question de savoir s’il fallait permettre aux électeurs de décider de ces questions – et sur la formulation exacte utilisée sur les bulletins de vote et les documents explicatifs. En août, la plus haute cour de l’Arkansas a confirmé une décision pour empêcher qu’une initiative de vote sur le droit à l’avortement ne soit soumise au scrutin de novembre de l’État, en convenant avec les responsables électoraux que le groupe à l’origine de la mesure n’avait pas correctement soumis la documentation concernant les collecteurs de signatures qu’il avait embauchés.

La contestation judiciaire de l’amendement proposé par le Missouri repose sur une loi de l’État exigeant que les campagnes informent les électeurs pendant le processus de collecte de signatures de pétition sur toute loi que les amendements proposés annuleraient.

Les avocats des plaignants ont écrit dans un mémoire au tribunal que la campagne du Missouri pour le droit à l’avortement « a fraudé les signataires potentiels en omettant de divulguer l’une des nombreuses dispositions » de la loi du Missouri qu’elle propose d’abroger, y compris l’interdiction actuelle de l’État.

Les avocats de Missourians for Constitutional Freedom, la campagne pour le droit à l’avortement, ont écrit que l’affaire porte sur « la question de savoir si le droit du peuple à s’engager dans une démocratie directe sera protégé ».

« La décision du tribunal de première instance menace de paralyser à la dernière minute notre système de pétitions d’initiative constitutionnelle », ont écrit les avocats. « Des centaines de milliers de personnes ont exercé leur pouvoir en tant que citoyens et souhaitent que leurs concitoyens du Missouri votent sur la question de savoir s’il faut modifier la Constitution en ce qui concerne le droit à l’avortement. »

Les électeurs des sept États qui ont eu des questions sur l’avortement sur leurs bulletins de vote depuis l’annulation de Roe se sont rangés du côté des partisans du droit à l’avortement.