La Cour suprême du Mississippi ne retirera pas Favre du procès pour argent social mal dépensé

JACKSON, Mississippi (AP) – La Cour suprême du Mississippi a déclaré qu’elle ne destituerait pas l’ancien quart-arrière de la NFL Brett Favre en tant que défendeur dans une poursuite civile visant à récupérer des millions de dollars d’aide sociale mal dépensés destinés à aider certaines des personnes les plus pauvres du pays. États-Unis.

Un panel de trois juges a rendu une brève décision mercredi, rejetant un appel de Favre.

Ses avocats ont déclaré dans des arguments écrits en mai que le département des services sociaux du Mississippi présentait des arguments juridiques «totalement sans fondement» en poursuivant le Pro Football Hall of Famer.

Le 24 avril, la juge du circuit du comté de Hinds, Faye Peterson, a rejeté la demande de Favre d’être retirée du procès, qui compte plus de trois douzaines de personnes ou d’entreprises en tant que défendeurs. Favre a demandé à la Cour suprême d’annuler la décision de Peterson.

Des millions de dollars de l’aide sociale fédérale pour les résidents à faible revenu du Mississippi ont été gaspillés dans des projets soutenus par des personnes riches ou bien connectées de 2016 à 2019, selon les procureurs.

Le procès du Département des services sociaux, déposé en 2022, affirme que l’argent du programme d’assistance temporaire aux familles nécessiteuses a été dépensé de manière inappropriée, y compris pour des projets soutenus par Favre : 5 millions de dollars pour une arène de volley-ball à l’université qu’il a fréquentée et où la fille de Favre a pratiqué le sport. et 1,7 million de dollars pour le développement d’un médicament contre les commotions cérébrales.

Aucune accusation criminelle n’a été portée contre Favre, bien qu’un ancien directeur de département et d’autres personnes aient plaidé coupables pour leur part dans les dépenses inutiles.

Dans leur dossier auprès de la Cour suprême de l’État, les avocats de Favre ont fait valoir que les responsables du ministère des Services sociaux et Nancy New, qui dirigeaient une organisation à but non lucratif avec des contrats de services sociaux, « ont concocté et exécuté le plan » pour diriger l’argent de l’aide sociale vers un centre de volley-ball, et que Favre ne faisait pas partie de l’effort.

Les avocats de l’État ont répondu que Favre avait pris 1,1 million de dollars en argent TANF à Nancy New « pour des discours qu’il n’a jamais prononcés ».

« Favre a remboursé cela, mais il n’a ni remboursé les 1,7 million de dollars qu’il s’est arrangé pour que sa société pharmaceutique, Prevacus, reçoive en échange de l’offre d’actions de Nancy New, ni les 5 millions de dollars qu’il a orchestrés que le département des sports de l’USM reçoive pour une installation de volley-ball, » ont écrit les procureurs de l’État.

Les avocats de Favre ont fait valoir que le ministère des Services sociaux poursuivait le Temple de la renommée de la NFL pour détourner le rôle du ministère dans l’autorisation de la fraude, et ils ont déposé plusieurs séries de documents cherchant à le faire renvoyer de la poursuite.

Les procureurs de l’État ont écrit en mars que les avocats de Favre avaient donné au tribunal « un long communiqué de presse » plutôt que des arguments juridiques pour tenter de le faire sortir du procès. Les procureurs de l’État ont écrit en mai que la Cour suprême du Mississippi n’accorde pas d’appel « sur la base de la célébrité d’un accusé, ou sur des spéculations sur les motifs du plaignant, ou sur des différends factuels ».

Emily Wagster Pettus, Associated Press