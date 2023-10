La Cour suprême du Maryland évalue les droits des victimes dans l’affaire Adnan Syed

ANNAPOLIS, Maryland (AP) — La Cour suprême du Maryland a examiné jeudi une audience de l’année dernière qui a annulé la condamnation pour meurtre d’Adnan Syed et l’a libéré après 23 ans derrière les barreaux, la famille de la victime affirmant qu’elle n’avait pas eu suffisamment l’occasion de participer à la procédure.

Relatée dans le podcast à succès « Serial », l’affaire est semée d’embûches juridiques et de décisions de justice divisées depuis des décennies. Les plaidoiries qui ont eu lieu jeudi devant le plus haut tribunal du Maryland n’ont pas fait exception.

Parmi les questions discutées figuraient la question de savoir si la condamnation pour meurtre de Syed en 2000 devait être rétablie après une décision de la cour d’appel en mars et la mesure dans laquelle les victimes de crimes du Maryland ont le droit de participer aux audiences de condamnation vacantes. En fin de compte, la liberté de Syed est en jeu.

Le panel de sept juges rendra sa décision dans les semaines ou les mois à venir.

Syed, 42 ans, a été libéré de prison en septembre 2022, lorsqu’un juge de Baltimore a annulé sa condamnation. Les procureurs de la ville ont abandonné toutes les charges retenues après avoir constaté des failles dans les preuves.

Cependant, en mars, la Cour d’appel du Maryland a ordonné la reprise de l’audience. La cour d’appel a déclaré que la famille de la victime n’avait pas été suffisamment informée pour assister à l’audience en personne, violant ainsi son droit à être « traitée avec dignité et respect ».

La famille de Hae Min Lee a également fait appel devant le plus haut tribunal de l’État, affirmant que les victimes de crimes dans le Maryland ont le droit d’être entendues et de contester les preuves lors d’audiences comme celle de l’année dernière qui a annulé la condamnation de Syed en 2000.

Il risque au moins d’être renvoyé en prison, un point soulevé par ses avocats dans les dossiers déposés devant le tribunal.

« Le spectre terrifiant de la réincarcération plane chaque jour sur la tête de M. Syed depuis dix mois », a écrit l’avocate de Syed, Erica Suter, dans un mémoire déposé au tribunal en août.

L’affaire pourrait également avoir des conséquences importantes sur les droits des victimes. Bien que la cour d’appel ait statué que le frère de Lee n’avait pas été suffisamment prévenu pour assister à l’audience qui a annulé la condamnation de Syed, la cour a également déclaré que la loi de l’État ne garantit pas aux victimes de crimes le « droit d’être entendues » lors de telles audiences. Cette décision revient au juge qui préside. Permettre aux victimes de présenter des preuves ou de s’engager de manière substantielle « entraînerait un énorme changement dans la pratique », ont déclaré les juges.

Les avocats de Syed ont soutenu que la famille Lee avait été suffisamment informée de l’audience vacante. Ils ont également fait valoir que l’appel de la famille est sans objet parce que les procureurs ont décidé de ne pas inculper Syed à nouveau après l’annulation de sa condamnation. Ses avocats ont soutenu que même si les droits du frère de Lee, Young Lee, avaient été violés, il n’a pas démontré si la violation alléguée aurait modifié l’issue de l’audience.

Lee, qui a fini par s’exprimer à distance lors de l’audience vacante, a été informé un vendredi après-midi qu’elle aurait lieu le lundi suivant. C’était « un temps insuffisant pour permettre raisonnablement à M. Lee, qui vivait en Californie, d’assister à l’audience en personne », a statué la cour d’appel en mars. Les avocats de la famille Lee ont également critiqué le manque de transparence dans la procédure judiciaire qui a conduit à la libération de Syed.

« Le meurtre de Hae Min Lee est en cause devant les tribunaux du Maryland depuis près d’une génération », a écrit David Sanford, l’avocat de la famille, dans un dossier déposé au tribunal le mois dernier. Il a soutenu que la Cour suprême de l’État devrait renvoyer l’affaire à un autre juge pour décider d’annuler ou non la condamnation.

Ce n’est pas la première fois que le plus haut tribunal du Maryland se lance dans la longue odyssée juridique de Syed.

En 2019, un tribunal divisé a statué à 4 voix contre 3 pour refuser à Syed un nouveau procès. Même si le tribunal a convenu avec un tribunal inférieur que le conseiller juridique de Syed avait manqué d’enquêter sur un témoin d’alibi, il a contesté que cette lacune ait porté préjudice à l’affaire. Cette décision est intervenue après qu’un tribunal inférieur a ordonné un nouveau procès en 2016 au motif que l’avocate de Syed, Cristina Gutierrez, décédée en 2004, n’avait pas contacté de témoin d’alibi et avait fourni un conseil inefficace.

En novembre 2019, la Cour suprême des États-Unis a refusé de réexaminer la décision du plus haut tribunal du Maryland.

Plus récemment, les procureurs de Baltimore ont réexaminé les dossiers de Syed en vertu d’une loi du Maryland visant les soi-disant « mineurs condamnés à perpétuité », car il avait 17 ans lorsque Hae Min Lee a été retrouvé étranglé à mort et enterré dans une tombe de fortune. Les procureurs ont découvert de nombreux problèmes, notamment des suspects alternatifs et des preuves peu fiables présentées au procès. Au lieu de reconsidérer sa peine, les procureurs ont déposé une requête visant à annuler entièrement la condamnation de Syed, ce qui a conduit à sa libération l’année dernière.

