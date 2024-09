La Cour suprême du Maryland entend les arguments des poursuites pour abus sexuels sur mineurs

ANNAPOLIS, Maryland — La Cour suprême du Maryland a entendu mardi les arguments concernant la constitutionnalité d’une loi de 2023 qui a mis fin au délai de prescription de l’État pour les poursuites pour abus sexuels sur mineurs, à la suite d’un rapport révélant des actes répréhensibles généralisés au sein de l’archidiocèse de Baltimore.

Les débats, qui ont duré plusieurs heures et ont souvent viré à un jargon juridique très technique, se sont largement concentrés sur l’intention du législateur du Maryland lorsqu’il a adopté une loi précédente en 2017 qui stipulait que les personnes du Maryland qui avaient été abusées sexuellement dans leur enfance pouvaient intenter des poursuites jusqu’à l’âge de 38 ans.

Une décision de la plus haute cour de l’État est attendue dans les prochains mois.

Le gouverneur Wes Moore, un démocrate, a signé la loi sur les enfants victimes Cette loi est entrée en vigueur l’année dernière, moins d’une semaine après que le procureur général de l’État a publié un rapport documentant les abus généralisés commis par le clergé de Baltimore sur une période de 80 ans et accusant les dirigeants de l’Église de dissimulations depuis des décennies.

Le rapportLe rapport, qui compte près de 500 pages, contient des détails sur plus de 150 prêtres catholiques et autres personnes associées à l’archidiocèse de Baltimore qui ont abusé de plus de 600 enfants. Les enquêteurs de l’État ont commencé leur travail en 2019. Ils ont examiné plus de 100 000 pages de documents remontant aux années 1940 et interrogé des centaines de victimes et de témoins.

Quelques jours avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi le 1er octobre, l’archidiocèse a déposé son bilan L’archidiocèse a décidé de protéger ses actifs en prévision d’une avalanche de litiges. Cela signifie que les plaintes déposées contre l’archidiocèse seront renvoyées au tribunal des faillites, mais d’autres institutions telles que les écoles catholiques et les paroisses individuelles peuvent toujours être poursuivies directement.

Toutes les poursuites engagées en vertu de la loi sur les victimes d’abus sexuels sur mineurs ont été suspendues dans l’attente d’une décision de la Cour suprême du Maryland. Les législateurs avaient anticipé une telle contestation pour des raisons constitutionnelles et avaient inclus dans la loi une disposition décrivant ce processus.

Bien que la décision du tribunal ait des effets de grande portée sur les affaires d’abus sexuels sur mineurs dans le Maryland, les plaidoiries orales de mardi se sont concentrées sur une question technique apparemment mineure impliquant le changement de loi antérieur de 2017 qui a établi la limite à 38 ans.

La question qui se pose est de savoir si une disposition de la loi de 2017 a été rédigée de manière à protéger de manière permanente certains défendeurs de toute responsabilité. Pour répondre à cette question, le tribunal devra probablement décider si la disposition doit être considérée comme un délai de prescription ou un délai de prescription.

Les avocats des accusés confrontés à des poursuites en responsabilité en vertu de la nouvelle loi soutiennent qu’il s’agit d’un délai de prescription, qui, selon eux, ne peut pas être modifié car il comprend un « droit acquis à être libre de toute responsabilité ».

« En règle générale, bien sûr, une législature peut abroger des lois existantes et en remplacer de nouvelles. Mais elle ne peut pas le faire d’une manière qui détruise les droits substantiels qui lui ont été conférés en vertu des dispositions de la loi existante », a écrit l’archidiocèse de Washington dans un mémoire déposé avant les plaidoiries orales.

Les avocats représentant des entreprises, des compagnies d’assurance et des avocats de la défense civile du Maryland ont également fait part de leurs inquiétudes dans un mémoire complémentaire concernant les problèmes liés aux témoignages de témoins et à la conservation des dossiers dans les affaires déposées des décennies après les faits.

Mais les arguments les plus importants présentés au tribunal mardi portaient sur l’intention du législateur.

Les avocats des victimes d’abus ont affirmé que lorsque l’Assemblée générale du Maryland a adopté la loi de 2017, les législateurs n’avaient clairement pas l’intention d’empêcher les futurs législateurs de reconsidérer la question et de modifier les délais de prescription des poursuites civiles. La loi a peut-être inclus le terme « repos », mais cela ne signifie pas que le législateur voulait le rendre permanent, ont fait valoir les avocats.

« Il y a un débat entre cette étiquette – statut de repos – et la fonction opérationnelle réelle de la loi », a déclaré l’avocate Catherine Stetson aux sept juges de la cour, arguant que la cour devrait tenir compte de la structure, du fonctionnement et du texte intégral de la loi plutôt que de regarder « un mot dans le vide ».

« Les abus sexuels sur mineurs sont un fléau pour la société, et il faut souvent des décennies aux victimes pour accepter ce qu’elles ont subi », ont écrit les avocats des victimes dans un mémoire. « Il est difficile d’imaginer une loi plus rationnellement liée à un intérêt gouvernemental légitime que celle-ci. »

Certains juges ont exprimé leur scepticisme quant à la question de savoir si les législateurs de l’État en 2017 ont sciemment choisi le langage dans l’intention de limiter les pouvoirs de leurs successeurs.

« Si cela avait eu une telle importance, ne vous attendriez-vous pas à ce qu’il y ait plus d’explications dans le compte rendu législatif ? », a demandé le juge en chef Matthew Fader. « Cela n’aurait-il pas été mentionné quelque part ? »

Les avocats de l’archidiocèse de Washington et de la Key School, une petite école privée d’Annapolis, ont affirmé que le texte législatif était clair et sans ambiguïté.

« L’Assemblée générale a voulu dire exactement ce qu’elle a dit », a déclaré l’avocat Sean Gugerty au tribunal. « C’est le langage clair de la loi qui détermine l’analyse. »

La juge Brynja Booth a souligné que l’interprétation de la loi n’est pas toujours simple et directe.

« Ne regardons-nous pas souvent au-delà d’une étiquette… pour examiner les caractéristiques afin de déterminer ce que cela signifie réellement », a-t-elle déclaré.