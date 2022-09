La Cour suprême du Kenya confirme la victoire présidentielle de William Ruto

Le verdict marque probablement un coup final aux ambitions présidentielles d’Odinga, un chef de l’opposition vétéran de 77 ans qui en était à sa cinquième candidature à la présidence du Kenya. Odinga et son équipe juridique avaient contesté la victoire de Ruto le 9 août pour divers motifs, notamment que les feuilles de résultats dans les bureaux de vote avaient été modifiées, que le président de la commission électorale, Wafula Chebukati, avait permis l’infiltration du système de vote électronique et qu’il avait outrepassé son autorité en annonçant les résultats sans le consensus de la commission.

NAIROBI – La Cour suprême du Kenya a confirmé lundi l’élection de William Ruto à la présidence élue du pays dans une décision qui a fermement rejeté les arguments avancés par le candidat de l’opposition Raila Odinga et ses partisans, qui avaient cherché à annuler les résultats.

“Allons-nous annuler une élection sur la base d’une rupture de salle de conseil de dernière minute, dont les détails restent rares et contradictoires?” a déclaré Martha Koome, juge en chef du tribunal.

Bien que cette élection ait été généralement pacifique, certains craignaient qu’une décision contre Odinga ne déclenche des troubles parmi ses partisans, car la campagne était largement considérée comme sa dernière chance à la présidence. Le cycle électoral le plus meurtrier au Kenya a eu lieu en 2007, où Odinga a perdu contre le président de l’époque, Mwai Kibaki. Les violences post-électorales ont fait plus de 1 000 morts et 600 000 déplacés.