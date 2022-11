La Cour suprême du Kentucky s’apprête à peser les interdictions d’avortement à l’échelle de l’État

FRANKFORT, Ky. (AP) – L’avenir du droit à l’avortement dans le Kentucky atteint un moment déterminant mardi lorsque la plus haute cour de l’État entend des arguments sur une interdiction radicale de l’avortement mise en place par la législature dirigée par les républicains.

L’affaire devant la Cour suprême du Kentucky est le premier test juridique depuis que les électeurs du Kentucky et de trois autres États ont manifesté leur soutien au droit à l’avortement lors des élections de mi-mandat de la semaine dernière. Les habitants du Kentucky ont rejeté une mesure électorale qui aurait nié le droit à l’avortement dans la Constitution de l’État.

“Sa défaite – au moins – maintient en vie l’affirmation des plaignants selon laquelle la Constitution du Kentucky protège le droit de la femme de choisir”, a déclaré Samuel Marcosson, professeur de droit à l’Université de Louisville, avant l’audience. « Le résultat n’établit pas qu’il existe un tel droit ; cela reste une question pour le tribunal en fonction de sa vision de la portée du droit constitutionnel du Kentucky à la vie privée.

Les juges du Kentucky examineront une contestation de la loi de déclenchement de l’État qui interdisait presque tous les avortements, prenant effet après l’annulation de Roe v. Wade en juin par la Cour suprême des États-Unis. Approuvée en 2019, la loi a prévu des exceptions étroites pour sauver la vie d’une femme enceinte ou pour prévenir des blessures invalidantes. Il n’y a pas d’exceptions pour les victimes de viol ou d’inceste.

Quel impact, le cas échéant, la défaite de la mesure anti-avortement aura sur le tribunal du Kentucky a fait l’objet d’un débat intense dans les jours qui ont précédé l’audience.

Le gouverneur Andy Beshear, un démocrate, a exprimé l’espoir que la plus haute cour de l’État “écoutera la volonté du peuple et saura que le peuple a rejeté l’extrémisme et gouvernera en conséquence”.

Son principal ennemi juré, le procureur général républicain Daniel Cameron, dont le bureau défend l’interdiction à l’échelle de l’État devant les tribunaux, a continué à affirmer qu’il n’y avait “aucun droit à l’avortement caché dans la Constitution du Kentucky”. Il a déclaré que la politique d’avortement devrait être laissée à la législature de l’État, où les majorités du GOP ont adopté une série de mesures anti-avortement ces dernières années. Cameron fait partie de plusieurs républicains en lice pour contester la candidature à la réélection de Beshear en 2023.

L’audience intervient une semaine après que les partisans du droit à l’avortement ont remporté toutes les questions de vote d’État soumises aux électeurs lors des élections de mi-mandat. Le Michigan, la Californie et le Vermont ont voté pour inscrire le droit à l’avortement dans la constitution de leurs États. Les électeurs du Montana ont rejeté une mesure de vote qui aurait forcé les travailleurs médicaux à tenter de sauver des vies dans le cas rare d’un bébé né après une tentative d’avortement.

Au Kentucky, l’affaire de l’avortement a fait son chemin devant les tribunaux inférieurs avant d’atteindre la Cour suprême alors que la bataille référendaire se déroulait en arrière-plan. En juillet, un juge de Louisville a déclaré que les nouvelles interdictions d’avortement post-Roe violaient probablement “les droits à la vie privée et à l’autodétermination” protégés par la Constitution du Kentucky. Le juge Mitch Perry a déclaré que ce n’était pas le rôle du tribunal de déterminer si la Constitution de l’État contient le droit à l’avortement, mais si les lois restrictives de l’État violent les libertés garanties par sa Constitution.

L’interdiction quasi-totale de l’avortement a été rétablie en appel auprès de la Cour d’appel de l’État intermédiaire. La Cour suprême de l’État a ensuite choisi de maintenir l’interdiction de l’avortement en place pendant qu’elle examine l’affaire, laissant les avortements en attente dans le Kentucky et forçant les femmes qui peuvent se permettre la procédure à chercher ailleurs. Une interdiction distincte de six semaines approuvée par les législateurs du Kentucky est également contestée par les deux cliniques d’avortement restantes dans l’État de Bluegrass – toutes deux à Louisville, la plus grande ville de l’État – et serait presque certainement affectée si les juges déterminaient que la Constitution de l’État protège le droit à un avortement.

Il y a un an, les législateurs du Kentucky ont ajouté l’amendement anti-avortement à la liste des élections générales de 2022 alors que les ennemis de l’avortement espéraient couper une voie légale pour rétablir le droit à l’avortement. La mesure aurait déclaré que la Constitution de l’État ne protégeait pas le droit à l’avortement. Certains pensaient que cette décision conduirait plus d’électeurs conservateurs aux urnes à un moment avant que Roe v. Wade ne soit annulé.

Maintenant que l’amendement a été rejeté, l’attention se tourne vers les arguments juridiques entourant le droit à l’avortement. Les enjeux sont considérés comme énormes alors que les juges du Kentucky se préparent à entendre les arguments des deux côtés.

“Si la Cour suprême de l’État conclut que la Constitution du Kentucky ne limite pas le pouvoir de l’Assemblée générale de réglementer l’avortement, ni les États-Unis ni la Constitution de l’État n’imposeraient de limites aux restrictions potentielles à l’avortement que le législateur pourrait édicter”, a déclaré Marcosson. “Cette affaire est presque certainement la seule voie réaliste pour protéger les droits à l’avortement dans le Kentucky dans un avenir prévisible.”

Bruce Schreiner et Dylan Lovan, Associated Press