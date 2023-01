La Cour suprême du Brésil va enquêter sur Bolsonaro dans les troubles liés au déni électoral

L’enquête a été demandée vendredi par le bureau du procureur général, qui a cité une vidéo que Bolsonaro a publiée sur Facebook mardi mettant en cause la crédibilité de l’élection qu’il a perdue en octobre. Bien que la vidéo ait été publiée deux jours après l’émeute et supprimée un jour plus tard, les procureurs ont fait valoir dans un dossier judiciaire qu’elle aurait “le pouvoir d’inciter à de nouveaux actes d’insurrection civile”.

BRASÍLIA – La Cour suprême du Brésil a accepté vendredi d’enquêter sur l’ancien président Jair Bolsonaro dans le cadre de son enquête sur les “instigateurs et auteurs intellectuels” derrière l’agression par des milliers de ses partisans dimanche contre le congrès, le palais présidentiel et la Cour suprême.

“Le président Jair Bolsonaro a toujours répudié tous les actes illégaux et criminels, et s’est toujours prononcé publiquement contre les comportements illicites, tout comme il a toujours été un défenseur de la Constitution et de la démocratie”, a déclaré Wassef dans un communiqué. « Tout au long de son gouvernement, il a toujours agi selon les quatre lignes de la Constitution. Le président Jair Bolsonaro répudie farouchement les actes de vandalisme et de dépravation contre le patrimoine public commis par les infiltrés dans les manifestations.