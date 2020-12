Le président Donald Trump s’adresse au juge en chef John Roberts lors du discours sur l’état de l’Union devant la chambre de la Chambre des représentants des États-Unis le 4 février 2020 à Washington, DC. | Mark Wilson / Getty Images

Trump gagne, pour l’instant. Mais l’affaire est très susceptible de revenir bientôt.

La Cour suprême a décidé de ne pas statuer sur une affaire importante demandant si le président Trump pouvait exclure les immigrants sans papiers du recensement de 2020. Dans son opinion non signée dans Trump contre New York, la Cour dit qu’elle n’a pas compétence pour entendre cette contestation de la politique de recensement de Trump – mais seulement pour le moment.

Il est probable, cependant, que la Cour devra reprendre cette affaire, une fois le recensement terminé et certaines incertitudes entourant l’impact de la politique anti-immigrés de Trump résolues. Si cela se produit, il est très probable que les projets de Trump d’exclure certains immigrants du recensement seront annulés.

Trois juges – Stephen Breyer, Sonia Sotomayor et Elena Kagan – étaient dissidents New York et aurait annulé la politique de Trump. Et lors des plaidoiries en New York, deux autres juges, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett, ont indiqué que, selon les mots de Kavanaugh, il existe des «arguments constitutionnels et statutaires puissants» contre la position de Trump. Cela signifie donc qu’il y aura probablement au moins cinq votes pour annuler les projets de Trump d’exclure les immigrants sans papiers si cette question parvient à nouveau aux juges.

Le plan de Trump pour exclure les immigrants sans papiers est inconstitutionnel

le New York Cette affaire concerne un mémorandum que Trump a publié en juillet, qui stipule que «aux fins de la réaffectation des représentants à la suite du recensement de 2020, la politique des États-Unis est d’exclure de la base de répartition les étrangers qui ne sont pas dans un statut d’immigration légal . »

Les implications partisanes de cette note sont assez évidentes. Comme le note le juge Breyer dans son opinion dissidente, on estime que 2,2 millions d’immigrants sans papiers vivent dans l’État bleu de Californie. Si ces immigrants sont exclus du recensement, la Californie devrait perdre deux, voire trois sièges à la Chambre des représentants américaine.

L’État rouge du Texas, qui compte également une importante population d’immigrants, perdrait probablement également une certaine représentation à la Chambre si la note de Trump était pleinement mise en œuvre. Mais la Californie utilise une commission de redécoupage bipartite pour tracer des lignes législatives, tandis que le Texas laisse le redécoupage à sa législature contrôlée par le GOP. Les sièges californiens perdus risquent donc de nuire aux démocrates, car la Californie est majoritairement démocrate. Les sièges perdus au Texas, quant à eux, ne risquent pas de nuire aux républicains, car les législateurs du GOP peuvent attirer les districts du Congrès du Texas pour infliger un préjudice maximal au Parti démocrate.

De plus, le plan de Trump d’exclure les immigrants sans papiers est sans ambiguïté inconstitutionnel. En vertu du 14e amendement, «les représentants seront répartis entre les différents États en fonction de leur nombre respectif, en comptant le nombre total de personnes dans chaque État, à l’exclusion des Indiens non imposés.» Les immigrants sans papiers sont des «personnes».

Pour contourner ce texte explicite, Trump soutient que le 14e amendement ne doit pas être lu littéralement. «Bien que la Constitution exige que les« personnes de chaque État, à l’exclusion des Indiens non imposés », soient dénombrées dans le recensement», dit Trump dans sa note, «cette exigence n’a jamais été comprise comme incluant dans la base de répartition chaque individu physiquement présent à l’intérieur. les frontières d’un État au moment du recensement. »

Les visiteurs temporaires tels que les touristes et les diplomates étrangers ne sont généralement pas comptabilisés par le recensement, même s’ils sont physiquement présents aux États-Unis pendant le recensement. «Le terme« personnes dans chaque État », note la note de Trump,« a été interprété comme signifiant que seuls les «habitants» de chaque État devraient être inclus. »

C’est juste, mais cela ne découle pas de cette affirmation selon laquelle les immigrants sans papiers ne sont pas des «habitants» de l’État où ils résident. Comme Breyer le note dans sa dissidence, le dictionnaire de Webster définit le mot «habitant» comme signifiant «celui qui habite ou réside en permanence dans un lieu». Un immigrant sans papiers qui s’est installé dans un État avec l’intention de rester indéfiniment répond à cette définition aussi facilement qu’un citoyen américain dans une situation similaire.

De plus, comme le juge Barrett l’a déclaré à l’avocat de l’administration Trump lors de la plaidoirie, «de nombreuses preuves historiques et une pratique de longue date vont vraiment à l’encontre de votre position. Elle a ajouté qu’il existe des preuves que «à l’époque de la fondation, un« habitant »était un habitant, qui vit et réside dans un endroit.» Encore une fois, cette définition du mot «habitant» ne fait aucune distinction fondée sur le statut d’immigration.

Il est donc probable que Trump perdra sa tentative d’exclure les immigrants sans papiers du recensement – à terme.

Une majorité de juges estiment qu’il est trop tôt pour se prononcer sur la politique de Trump

Bien qu’il y ait probablement au moins cinq juges qui croient que la politique de Trump est illégale, une majorité de la Cour a statué vendredi qu’il était trop tôt pour eux d’entendre le New York Cas.

Comme l’explique l’opinion majoritaire non signée, un plaignant n’est pas autorisé à intenter une action devant un tribunal fédéral à moins qu’il ne puisse démontrer qu’il a été d’une manière ou d’une autre lésé par le défendeur. En vertu de la doctrine de la «qualité pour agir», ce demandeur doit démontrer qu’il a «un préjudice qui est concret, détaillé et imminent plutôt que conjectural ou hypothétique». Une doctrine connexe connue sous le nom de «maturité» prévoit que le préjudice du demandeur peut ne pas être «dépendant« d’événements futurs éventuels qui pourraient ne pas se produire comme prévu, voire ne pas se produire du tout ».

Les plaignants dans cette affaire comprennent plusieurs États, qui affirment qu’ils perdront soit une représentation au Congrès, soit un financement fédéral si leurs résidents sans papiers sont exclus du recensement. Mais le New York l’opinion majoritaire dit qu’il est difficile de savoir si l’une de ces blessures se produira réellement.

«Le président, certes, a clairement exprimé sa volonté d’exclure les étrangers sans statut légal de la base de répartition», affirme l’opinion, mais Trump «a nuancé sa directive en prévoyant que le secrétaire« au commerce, qui supervise le recensement, » devrait recueillir des informations «dans la mesure du possible» et que les étrangers devraient être exclus «dans la mesure du possible».

Il est possible, en d’autres termes, que la tâche d’exclure les immigrants sans papiers ne soit pas «faisable». Il est également possible que si peu d’immigrants soient exclus que l’impact du mémorandum de Trump soit négligeable. Bien que la Cour ne souligne pas ce point, il est également possible que le recensement ne puisse pas terminer ses travaux tant que le président élu Joe Biden ne sera pas investi, et Biden renverserait presque certainement la politique anti-immigrés de Trump s’il avait l’occasion de le faire. .

Ces incertitudes seront éventuellement résolues. Nous saurons bientôt si Trump ou Biden déterminera définitivement qui est inclus dans le recensement. Si Trump prend cette décision, nous saurons également bientôt combien d’immigrants sans papiers sont exclus et si cette exclusion nuit à un État en particulier.

Le résultat de la New York l’opinion, en d’autres termes, est que nous devons juste attendre un peu plus longtemps jusqu’à ce que le litige contre la note inconstitutionnelle de Trump puisse se poursuivre. Une fois le recensement terminé et la décision d’exclure (ou de ne pas exclure) certains immigrants, une nouvelle poursuite peut être déposée. Et il est probable qu’un tel procès prévaudrait si un nombre significatif d’immigrants sans papiers n’est pas compté.

Pour l’instant, cependant, Trump a remporté la plus petite victoire possible à la Cour suprême.