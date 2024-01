La Cour suprême divisée sur l’opportunité de restreindre le pouvoir des agences fédérales

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Mercredi, une Cour suprême divisée a débattu de l’opportunité et de la manière de restreindre le pouvoir des agences fédérales, les libéraux exhortant la cour à s’en remettre au jugement des experts gouvernementaux, et les conservateurs affirmant que les juges ne devraient pas systématiquement favoriser les régulateurs gouvernementaux par rapport aux entreprises privées, à l’industrie ou aux particuliers dans les litiges. . Après plus de trois heures de débats, il n’était pas clair si la majorité conservatrice du tribunal annulerait ou simplement réduirait le précédent vieux de 40 ans qui est à l’étude dans deux affaires intentées par des pêcheurs de hareng du New Jersey et du Rhode Island.

La Haute Cour envisageait de contester les règles fédérales obligeant les pêcheurs commerciaux à payer pour les moniteurs en mer. Mais la décision du tribunal pourrait avoir des conséquences considérables limiter la flexibilité des agences fédérales pour réglementer de vastes pans de la vie américaine, notamment l’environnement, les marchés financiers, la santé publique et le lieu de travail.

Les conservateurs ciblent depuis longtemps le cadre établi en 1984 Chevron USA c. Conseil de défense des ressources naturelles parce qu’il oblige les juges à s’en remettre à l’interprétation raisonnable des responsables des agences fédérales chargées d’administrer les lois fédérales ambiguës.

Mercredi, les juges Brett M. Kavanaugh et Neil M. Gorsuch, tous deux candidats du président Donald Trump, ont tour à tour bombardé l’administration Biden de questions sceptiques tandis que la solliciteure générale Elizabeth B. Prelogar défendait l’initiative de l’administration Trump – et l’initiative de longue date de l’administration Trump. Chevron précédent.

Kavanaugh a dit Chevron a permis aux agences fédérales de faire volte-face et d’imposer des règles différentes à chaque fois qu’une nouvelle administration prend le relais, ne laissant aux juges guère d’autre choix que de s’en remettre aux interprétations changeantes des responsables des agences.

“Vous dites de ne pas annuler Chevron parce que ce serait un choc pour le système, mais la réalité de la façon dont cela fonctionne est Chevron elle-même provoque des chocs dans le système tous les quatre ou huit ans lorsqu’une nouvelle administration arrive, qu’il s’agisse du droit des communications, du droit des valeurs mobilières, du droit de la concurrence ou du droit de l’environnement », a-t-il déclaré à Prelogar.

Gorsuch, qui a déjà appelé à renverser le précédent, a suggéré que les juges ne devraient pas abdiquer leur responsabilité d’interpréter la loi et « dire automatiquement que ce que dit l’agence l’emporte ».

Comment une affaire impliquant des pêcheurs de hareng peut aider la Cour suprême à affaiblir « l’État administratif »

Les trois juges libéraux de la Cour – Sonia Sotomayor, Elena Kagan et Ketanji Brown Jackson – ont exprimé leur inquiétude quant au transfert du pouvoir à des juges non élus pour prendre des décisions politiques techniques et scientifiques alors que les lois adoptées par le Congrès ne sont pas claires.

Jackson a déclaré qu’elle s’inquiétait du fait que « les tribunaux deviennent des super-législateurs ».

« Ce qui me préoccupe, c’est que si nous supprimons quelque chose comme Chevronle tribunal deviendra alors soudainement un décideur politique, selon la règle de la majorité ou non, prenant des décisions politiques », a-t-elle déclaré.

Que le tribunal décide finalement de rejeter l’un des les précédents juridiques les plus cités semblaient probablement se retourner contre le juge en chef John G. Roberts Jr. et la juge Amy Coney Barrett, dont les questions de mercredi n’ont pas clairement indiqué leurs positions.

Même si de nombreux tribunaux inférieurs s’appuient sur Chevronla Cour suprême a été moins susceptible de le faire car elle s’est déplacée vers la droite ces dernières années, avec l’ajout de trois juges nommés par Trump.

Roberts a fait allusion à cette réalité mercredi, suggérant le tribunal avait déjà annulé Chevron en pratique. Mais il a également déclaré que les juges devraient être contraints par le stare decisis, la doctrine du respect des décisions passées.

Barrett a demandé si l’annulation d’une décision fondamentale telle que Chevron ouvrirait la porte à l’annulation d’autres décisions passées.

“N’est-ce pas une invitation à un flot de litiges, même si pour le moment ces avoirs restent intacts ?” » a-t-elle demandé à l’un des avocats des pêcheurs.

Les poursuites intentées par les pêcheurs de hareng de l’Atlantique sont soutenues par des organisations juridiques conservatrices — la Institut cause d’action et le Nouvelle alliance pour les libertés civiles – qui ont reçu des millions de dollars du réseau Koch, fondé par l’industriel milliardaire Charles Koch et son défunt frère David Koch.

Les opposants à Chevron affirment que le cadre fait injustement pencher la balance en faveur des agences gouvernementales dans les litiges contestant des réglementations lourdes. Ils disent qu’il est inconstitutionnel d’exiger des juges qu’ils s’en remettent systématiquement à un parti puissant… agences gouvernementales – par rapport à toutes les autres.

L’avocat Roman Martinez, représentant les pêcheurs du Rhode Island, a déclaré que les tribunaux ne devraient pas être obligés d’adopter « des constructions d’agence inférieures émises pour des raisons politiques » et que le fait d’ordonner aux tribunaux de le faire empêche les juges d’appliquer leur meilleur jugement indépendant.

Les partisans de Chevron, y compris des groupes environnementaux et des organisations syndicales et de défense des droits civiques, affirment que le Congrès rédige souvent des lois générales pour donner aux experts gouvernementaux la latitude nécessaire pour résoudre les problèmes complexes émergents. Renverser ou réduire l’un des précédents juridiques les plus cités du pays, disent-ils, cela paralysera les agences fédérales et transférera le pouvoir aux tribunaux et au Congrès.

Même si les juges de la Cour suprême n’ont pas invoqué Chevron depuis 2016, les tribunaux inférieurs se sont appuyés sur ce cadre dans des dizaines de milliers d’affaires évaluant les règles et ordonnances fédérales.

La Cour suprême semble destinée à jouer un rôle central lors des élections de 2024

Prelogar, représentant l’administration Biden, a exhorté les juges à clarifier les limites de Chevron plutôt que d’annuler complètement la décision.

« Le Congrès, les agences, les États, les parties réglementées et le public américain se sont tous appuyés sur Chevron et les réglementations appliquées en vertu de ce cadre pour prendre des décisions importantes qui pourraient être bouleversées en annulant ce cadre », a-t-elle déclaré.

À travers des questions hypothétiques, Kagan a demandé si les tribunaux ou les responsables d’agences ayant de l’expérience et de l’expertise devraient déterminer, par exemple, si un nouveau produit favorisant la santé le cholestérol est un complément alimentaire ou un médicament, ou comment réguler au mieux l’intelligence artificielle.

« Le Congrès souhaite-t-il que cette Cour tranche ces questions, chargées de politique, de l’intelligence artificielle ? » demanda Kagan. “Nous ne savons même pas quelles sont les questions concernant l’IA, et encore moins les réponses.”

En réponse, Martinez a déclaré que le Congrès peut déléguer un certain pouvoir discrétionnaire en matière d’élaboration de politiques aux agences, « mais une fois que la loi est rédigée et que la fonction d’interprétation a commencé, alors ce travail incombe aux tribunaux ».

« Est-ce que quelqu’un pense vraiment que le Congrès présumait que l’agence déciderait de qui paierait les moniteurs ? » » a-t-il demandé alors que certains pêcheurs de hareng regardaient depuis le fond de la salle d’audience.

Les pêcheurs contestent un programme de l’administration Trump qui les oblige à payer des moniteurs à bord de leurs navires pour inspecter les opérations et suivre les limites de pêche lors de certains voyages. Le Service national des pêches maritimes a interprété une loi adoptée en 1976 comme donnant au gouvernement le pouvoir de répercuter le coût des moniteurs sur les pêcheurs.

Les pêcheurs du New Jersey et du Rhode Island ont intenté des poursuites presque identiques, affirmant que la loi Magnuson-Stevens n’autorisait pas directement le gouvernement à les forcer à payer les 700 dollars par jour. moniteurs.

Dans les deux cas, cours d’appel fédérales appliquées Chevron et s’en remet à l’interprétation de la loi par le gouvernement. Les pêcheurs ont alors fait appel devant la Cour suprême.

Le programme de surveillance financé par l’industrie a été de courte durée et a pris fin l’année dernière en raison d’un manque de financement suffisant. Les pêcheurs ont été remboursés de tous les frais.

Paul Clement, ancien solliciteur général représentant les pêcheurs du New Jersey, a déclaré que le cadre Chevron fixée pour que les tribunaux évaluent l’action de l’agence est irréalisable. Les agences n’ont aucune autorité, a-t-il déclaré, au-delà de ce que le Congrès a spécifié. Clement a contesté l’hypothèse selon laquelle lorsqu’une loi est ambiguë ou muette, le Congrès souhaite que les agences comblent les lacunes.

« L’ambiguïté n’est pas toujours une délégation. Et le plus souvent, ce qu’est l’ambiguïté, c’est que je n’ai pas assez de voix au Congrès pour que ce soit clair, donc je vais laisser cela ambigu », a-t-il déclaré.

Faisant écho à ses dissensions passées lorsque le tribunal a renversé le précédent, Kagan a mis en garde mercredi contre les implications pour la légitimité du tribunal s’il se déchire. Chevron et transfère davantage de pouvoir aux tribunaux.

“Vous dites qu’il faut faire exploser une doctrine d’humilité, faire exploser une autre doctrine d’humilité, et ensuite s’attendre à ce que quiconque pense que les tribunaux agissent comme des tribunaux”, a déclaré Kagan lors d’un échange avec Clement.

“Une leçon d’humilité”, a déclaré Gorsuch quelques instants plus tard, “est d’admettre que vous avez tort.”