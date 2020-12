La Cour suprême a annoncé mercredi qu’elle entendrait un appel de la NCAA et de 11 de ses conférences de haut niveau dans une affaire qui conteste les restrictions de l’association sur la compensation que les athlètes peuvent recevoir pour pratiquer des sports universitaires.

La décision des juges de prendre l’affaire ajoute un élément capital d’incertitude à une entreprise qui a été ébranlée par les efforts législatifs de l’État et du Congrès concernant non seulement la capacité des athlètes à gagner de l’argent avec leur nom, leur image et leur ressemblance, mais aussi l’équité de leur traitement global par les écoles pour lesquelles ils contribuent à générer des milliards de dollars par an.

« Je pense qu’il serait difficile d’en exagérer l’importance potentielle pour un certain nombre de raisons, principalement parce qu’il est si rare pour la Cour suprême d’entendre des affaires impliquant l’industrie du sport, et encore moins le sport universitaire », Gabe Feldman, directeur de le programme de droit du sport de Tulane et le provost associé de l’Université de Tulane pour la conformité à la NCAA, ont déclaré dans une interview la semaine dernière. «Et puis, dans ce cas, en particulier pour entendre un défi aux règles d’amateurisme de la NCAA.»

La NCAA soutient depuis longtemps que si ses écoles membres s’affrontent sur le terrain, la loi antitrust leur permet d’accepter d’imposer certaines restrictions – y compris sur la rémunération des athlètes – dans le but de promouvoir une équité concurrentielle relative et d’offrir un produit pour les fans distinct de sports professionnels. La NCAA soutient qu’un changement fondamental de cet arrangement aurait également des implications pour les ligues sportives professionnelles et d’autres entreprises en coentreprise.

Si les décisions des tribunaux inférieurs sont maintenues et que la NCAA continue d’être jugée en violation du droit antitrust, elle perdrait sa capacité à déterminer, à l’échelle nationale, les règles concernant les types et les montants des avantages liés à l’éducation que les écoles peuvent donner aux athlètes. Ces avantages pourraient inclure des paiements en espèces pour les résultats scolaires.

MOUVEMENT AU SÉNAT:Projet de loi sur le nom, l’image et la ressemblance présenté au Sénat

Les tribunaux inférieurs ont laissé intacte la capacité de la NCAA à fixer des limites d’indemnisation non liées à l’éducation, et l’association a dévoilé un ensemble de modifications de règles proposées concernant la capacité des athlètes à gagner de l’argent à partir de leurs noms, images et ressemblance. Ces changements doivent être votés en janvier.

Mais en vertu d’une décision et d’une injonction d’un tribunal de district qui ont été confirmées à l’unanimité par un panel de trois juges de la 9e US Circuit Court of Appeals, les athlètes jouant au basketball masculin ou féminin de Division I ou au football de Bowl Subdivision pourraient recevoir une variété de nouveaux articles. . Parmi eux, il y a des bourses pour obtenir des diplômes de premier cycle ou des cycles supérieurs dans n’importe quelle école et des stages rémunérés après que les athlètes ont terminé leur éligibilité aux sports collégiaux.

Les écoles ne seraient pas tenues de fournir ces types d’avantages et les conférences seraient autorisées à interdire certains avantages si leurs écoles membres le choisissaient. Cependant, les conférences ne peuvent pas agir de concert. Ainsi, si une conférence choisissait de limiter ou d’empêcher certains avantages, elle risquerait de donner un avantage concurrentiel à d’autres qui ne l’ont pas fait.

Si la Haute Cour était d’accord avec cet arrangement, «cela ouvrirait certainement la porte à un changement potentiellement radical et à des augmentations potentiellement massives des avantages que les écoles sont autorisées à offrir aux athlètes universitaires», a déclaré Feldman.

« Nous gagnerons à la Cour suprême – c’est mon commentaire », a déclaré l’un des principaux avocats des plaignants, Jeff Kessler, juste après l’annonce de mercredi. « Nous sommes très confiants dans notre position et nous sommes impatients de voir cette affaire entendue. »

L’affaire a débuté en mars 2014 au nom de l’ancien joueur de football de Virginie-Occidentale Shawne Alston.

Dans des documents exhortant la Cour suprême à se saisir de l’affaire, les conférences ont écrit: «Nous reconnaissons qu’il y a actuellement un débat politique intense en cours sur la prétendue exploitation des étudiants-athlètes.» Mais eux et la NCAA ont fait valoir qu’un changement aussi fondamental dans les limites de l’indemnisation ne devrait pas être déclenché par des décisions de justice dans une affaire antitrust, mais plutôt par la NCAA ou par le Congrès.

Les avocats de l’association ont écrit que «l’intervention de la Cour suprême est nécessaire pour corriger l’utilisation abusive par le neuvième circuit de la loi antitrust».

En offrant leur point de vue sur l’application correcte du droit antitrust dans cette affaire, la NCAA et les conférences sont toutes les deux revenues à l’un des rares autres différends entre les collèges et les sports à être entendus par la Cour suprême: l’affaire des années 1980. NCAA c.Conseil des régents. Il s’agissait du contrôle des droits télévisuels du football universitaire, mais l’avis de la Cour de 1984 comprenait la déclaration que « pour préserver le caractère et la qualité du` `produit » (de la NCAA), les athlètes ne doivent pas être payés, doivent être tenus d’assister aux cours et comme. «

La NCAA s’est appuyée sur ce langage – et sur d’autres – du Conseil d’régents statuant non seulement en défendant avec succès son système d’amateurisme dans de nombreuses affaires fédérales antérieures dans diverses régions du pays, mais aussi en créant un corpus de jurisprudence indiquant que les règles d’amateurisme de la NCAA devraient être confirmées par les tribunaux sans analyse détaillée.

Les juges du neuvième circuit ont qualifié le Board of Regents de langage «dicta» ou commentaire juridique qui ne constitue pas un précédent contraignant, et il a confirmé l’analyse qui a abouti à la conclusion d’une violation des lois antitrust.

La NCAA et les conférences ont également contesté certains aspects de l’injonction dans cette affaire qui a été rédigée par la juge de district américaine Claudia Wilken. Wilken a également supervisé une autre affaire antitrust contre la NCAA qui a été déposée au nom de l’ancienne star du basket-ball de l’UCLA Ed O’Bannon et a abouti à la conclusion d’une violation des lois antitrust. Les deux parties ont finalement demandé à la Cour suprême d’entendre cette affaire, mais en octobre 2016, les juges ont refusé.

Dans l’injonction dans cette affaire, elle a mis en place plusieurs circonstances permettant d’éventuels changements dans l’injonction sur laquelle elle doit se prononcer – et le 9e circuit a laissé cet arrangement en vigueur.

«Le problème dans cette affaire», a écrit la NCAA, «est de savoir si les règles nationales qui définissent qui est éligible pour participer aux sports de la NCAA seront désormais fixées par la NCAA ou par un juge fédéral de Californie, assisté par l’imagination des plaignants. avocats et soumis uniquement à un examen déférent du neuvième circuit. »