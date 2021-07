La Cour suprême dit que la Californie ne peut pas obliger toutes les organisations à but non lucratif à divulguer leurs donateurs

La Cour suprême a annulé jeudi une règle californienne exigeant que les organisations à but non lucratif divulguent les noms et adresses de leurs plus grands donateurs, offrant une victoire à deux groupes conservateurs qui avaient contesté l’exigence comme étant inconstitutionnelle.

La décision 6-3, qui a divisé les neuf juges selon des lignes idéologiques, a infirmé une décision de la cour d’appel de 2018 du côté du procureur général de Californie.

La règle avait obligé les organisations à but non lucratif à remettre à l’État leurs formulaires dits de l’annexe B, qui incluent les informations personnelles de tous les donateurs à l’échelle nationale qui avaient contribué plus de 5 000 $ au cours d’une année fiscale donnée. L’État avait fait valoir qu’il avait besoin de ces informations pour l’aider à contrôler les inconduites des organisations caritatives.

« Nous ne doutons pas que la Californie a un intérêt important à empêcher les actes répréhensibles des organisations caritatives », a écrit le juge en chef John Roberts dans l’opinion de la majorité.

Mais « il y a un décalage dramatique » entre « l’intérêt que le procureur général cherche à promouvoir et le régime de divulgation qu’il a mis en place à cette fin », a écrit Roberts.