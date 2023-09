La Cour suprême dit à l’Alabama de se taire et d’obéir à sa décision sur le droit de vote

La Cour suprême a rendu mardi deux ordonnances très brèves, informant l’État de l’Alabama que non, il n’est pas autorisé à défier l’une des décisions de la Cour sur le gerrymandering.

En juin, dans l’une des décisions les plus surprenantes que la Cour ait rendues depuis des années, les juges ont voté par 5 voix contre 4 pour confirmer une décision d’un tribunal inférieur annulant les cartes du Congrès de l’Alabama. Les tribunaux ont ordonné à l’État de dessiner de nouvelles cartes comprenant au moins deux districts où les électeurs noirs peuvent élire les candidats de leur choix.

Les Afro-Américains représentent environ 27 pour cent de la population de l’État et l’Alabama compte sept districts du Congrès. Ainsi, si l’État compte deux districts noirs, cela donnera aux électeurs noirs une représentation à peu près proportionnelle à leur population.

Tant la décision du tribunal inférieur que la décision de la Cour suprême la confirmant, en Allen c.Milligan, n’étaient pas controversés au regard des précédents de longue date interprétant la loi fédérale sur les droits de vote. Mais la majorité républicaine de la Cour s’est toujours montrée très hostile à l’égard des plaignants en matière de droit de vote en général, et à l’égard du Voting Rights Act en particulier.

Les avocats de l’Alabama ont plaidé cette affaire en gardant cette histoire au premier plan de leurs esprits – agissant comme s’ils avaient la Cour suprême dans leur poche arrière. La première fois le Milligan L’affaire était devant les juges, les avocats de l’État ont proposé plusieurs façons de lire la loi sur les droits de vote qui élimineraient effectivement ses garanties contre le gerrymandering racial.

Mais cinq juges ont rejeté cet effort de réécriture de la loi dans leur avis de juin, le juge en chef John Roberts écrivant que les règles proposées par l’Alabama vont « tête baissée dans notre précédent ».

Néanmoins, l’Alabama a refusé de se conformer à l’ordonnance de la Cour, dessinant une nouvelle carte ne contenant qu’une seule circonscription où les électeurs noirs pouvaient élire le candidat de leur choix. L’État a ensuite demandé à la Cour suprême d’autoriser l’entrée en vigueur de ces nouvelles cartes car, bien que l’État ne se soit pas conformé à l’ordonnance de la Cour, il a apporté certaines modifications aux cartes qui abordaient certaines questions mineures dans l’affaire mentionnée par la Cour. dans sa décision de juin.

Mardi, la Cour a déclaré à l’Alabama qu’elle n’accepterait pas ce défi. Parce qu’il existe techniquement deux procès distincts contestant les cartes de l’Alabama, les juges ont rendu deux ordonnances identiques informant l’Alabama qu’il doit se conformer à la décision de la Cour de juin. Les deux ordonnances ne comportent qu’une seule phrase – « La demande de suspension présentée au juge Thomas et renvoyée par lui à la Cour est rejetée » – et aucun juge n’a publiquement exprimé sa dissidence à l’égard de cette ordonnance.

On ne sait toujours pas si cela représente un changement significatif dans l’approche de la Cour en matière de droit de vote. Dans une opinion concordante distincte jointe à la décision de juin de la Cour, le juge Brett Kavanaugh a suggéré qu’il pensait que les protections de la loi sur les droits de vote contre le gerrymandering racial devraient avoir une date d’expiration. Il est donc toujours possible que Kavanaugh renverse son vote et rejoigne les quatre juges dissidents en juin dans une affaire future.

La Cour prévoit également d’entendre une autre affaire de gerrymandering racial, Alexander c.Conférence de l’État de Caroline du Sud de la NAACP, en octobre. La décision de la Cour dans cette affaire est susceptible d’offrir une autre fenêtre sur la question de savoir si les juges évoluent vers une posture plus pro-démocratie, ou si le vote de juin Milligan la décision était ponctuelle.

À tout le moins, cependant, les ordonnances de mardi suggèrent que les juges comprennent qu’ils ne peuvent pas permettre à un État de défier ouvertement les décisions de la Cour une fois que celles-ci ont été rendues.