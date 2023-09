La Cour suprême d’Israël entendra la contestation des réformes judiciaires du gouvernement | Nouvelles du monde

La Cour suprême d’Israël entendra aujourd’hui une contestation contre les réformes judiciaires du gouvernement qui menacent de plonger le pays dans une crise constitutionnelle.

En juillet, la coalition au pouvoir a réussi à changer une loi supprimer le pouvoir de la Cour suprême d’annuler les lois gouvernementales pour des raisons de « caractère raisonnable ».

Israël Le pays n’a pas de constitution écrite ni de chambre supérieure du parlement, et ce pouvoir était donc considéré comme un instrument majeur des freins et contrepoids dont dispose la cour sur le gouvernement.

Le procureur général d’Israël s’oppose au gouvernement sur cette question.

Signe de l’importance de l’audience d’aujourd’hui, les 15 juges de la Cour suprême se réuniront pour entendre les requêtes pour la première fois dans l’histoire d’Israël.

Le gouvernement actuel, le plus à droite de l’histoire israélienne, estime que les tribunaux non élus ont trop de pouvoir sur le gouvernement élu et a cherché à rééquilibrer le pouvoir en sa faveur.

La suppression de la « doctrine du caractère raisonnable », qui trouve ses racines dans le système juridique britannique, a été une première étape dans les tentatives controversées du gouvernement de réformer le système judiciaire.

Le gouvernement soutient que les hommes politiques sont nommés par le peuple et qu’il n’appartient pas aux juges de décider si les lois gouvernementales sont justifiées ou non.

Netanyahu estime que les tribunaux non élus ont trop de pouvoir sur le gouvernement





Plus tôt cette année, la Haute Cour a mis en colère le Premier ministre Benjamin Netanyahou en bloquant la nomination d’un allié de la coalition à un poste ministériel au motif qu’il n’était pas apte à exercer les fonctions de ministre en raison de condamnations pénales antérieures.

Les critiques du gouvernement affirment que la mesure du caractère raisonnable est l’un des rares outils dont dispose le tribunal pour examiner et examiner les décisions du gouvernement.

Hebdomadaire manifestations de masse ont eu lieu tout au long de l’année, attirant des centaines de milliers de personnes dans les rues d’un pays qui compte un peu plus de neuf millions d’habitants.

Les manifestants craignent que Netanyahu et ses alliés, dont beaucoup sont des nationalistes d’extrême droite, envisagent d’affaiblir les tribunaux au point d’aboutir à un régime autocratique.

Ils ont réclamé l’abandon des réformes et la démission de Netanyahu.

Bien que le gouvernement affirme qu’il agit conformément au mandat pour lequel il a été élu, la semaine dernière, une manifestation pro-gouvernementale a vu environ 10 000 personnes soutenir les réformes judiciaires, soit un nombre considérablement inférieur à celui des réformes judiciaires. manifestations anti-gouvernementales.

Les réformes, toujours en cours, ont été largement critiquées par les alliés internationaux, notamment les États-Unis ; le shekel (la monnaie israélienne) a chuté de façon spectaculaire par rapport au dollar, les investissements dans l’industrie technologique précieuse ont chuté, des milliers de réservistes de l’armée israélienne ont menacé de refuser de se présenter au service en signe de protestation et les sondages d’opinion de Netanyahu se sont effondrés.

D’anciens hauts responsables à la retraite de l’armée et du renseignement israéliens ont également critiqué les réformes, arguant qu’elles nuisent à la sécurité du pays et à sa réputation de seule démocratie du Moyen-Orient.

La suppression de la clause de caractère raisonnable était la première phase d’une série de réformes attendues qui incluent un changement dans la manière dont les juges sont sélectionnés et la fin de l’obligation pour un ministre de tenir compte des recommandations de ses conseillers juridiques – deux mesures considérées par les opposants comme des moyens de donner le pouvoir incontrôlé du gouvernement.

La décision de la Cour suprême devrait être rendue à une date ultérieure, encore indéterminée, mais si elle se prononce contre le gouvernement, cela plongera Israël dans le chaos et dans une guerre ouverte entre le gouvernement et le pouvoir judiciaire.

On ne sait pas exactement quelles seront les conséquences si le tribunal se prononce contre le gouvernement, mais ce serait la crise non militaire la plus grave à laquelle Israël soit confronté.

Dans un scénario, les organes de l’État, comme les fonctionnaires, l’armée et les agences de renseignement, pourraient être contraints de décider s’ils suivent la version de la loi du tribunal ou celle du gouvernement.

De hauts responsables politiques de la coalition ont déclaré ouvertement qu’ils ignoreraient le tribunal s’il se prononçait contre le gouvernement.

Donnant une indication sur la façon dont le gouvernement pourrait réagir, le président du parlement israélien, la Knesset, a averti qu’il « n’accepterait pas son piétinement » si le tribunal votait contre le gouvernement.

Manifestation à Jérusalem en juillet





Il a été soutenu par le ministre de la Justice Yariv Levin, qui a mené le combat du gouvernement pour faire adopter les réformes.

Netanyahu lui-même ne s’est pas demandé s’il respecterait ou ignorerait la décision du tribunal.

Cependant, il a republié les commentaires du président de la Knesset, ce qui a été considéré comme une indication qu’il est prêt à défier la cour.

Trois ministres du gouvernement, dont le ministre de la Défense Yoav Gallant, ont cependant déclaré que le gouvernement devrait respecter la décision du tribunal.